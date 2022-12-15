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Эксперт спрогнозировал рост заболеваемости гриппом после новогодних праздников в России

Доктор медицинских наук Ирина Роганова отметила, что люди вернутся в офисы, что приведёт к распространению болезни

15 декабря 2022, 13:22, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Доктор медицинских наук Ирина Роганова спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом в России после новогодних праздников. Её слова передаёт РИА Новости.

Период праздников Роганова назвала самым спокойным временем, когда люди не контактируют с другими людьми в большом количестве, однако после длительных выходных они возвращаются в офисы, где происходит подъём заболеваемости.

«Грипп в настоящее время уже регистрируется во многих регионах страны, поэтому подъём может начаться и раньше», — добавила Роганова.

Она также добавила, что не исключено единовременное заболевание гриппом и коронавирусом.

Самой надёжной формой защиты является вакцинация.

Комментарии 2

  • Самой надёжной формой защиты является вакцинация. --- Ха-ха-ха, самогошка с перцем, вот самое надежное средство защиты и профилактики!!!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • "Ха-ха-ха, самогошка с перцем, вот самое надежное средство защиты и профилактики!!!" --- Гость, учиться вам надо, батенька.
    15 декабря, Гость   Ответить
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