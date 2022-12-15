«Кость в горле». Как в Барнауле строили онкологический корпус на Никитина, где тысячи пациентов получили шанс на жизнь

Бронхоскопия

Например, четырёхэтажное здание на Партизанской строилось как общежитие. Когда его передали на баланс крайонкодиспансера, многое пришлось переделывать под нужды больницы. Чтобы оборудовать операционные, провести кислород — выбивали стены и даже обрезали операционные лампы, так как высота потолков несостоявшегося общежития — 2,5 метра — не позволяла подвесить их над операционным столом.

А узкие тёмные коридоры, где двое едва могли разойтись, не споткнувшись о чьи-то ноги или узлы, маленькие комнаты, рукомойники в кабинетах приёма (водопровод был только в местах общего пользования) — на многие годы стало печальным символом краевой онкологии.

«Все понимали, что новое, разработанное специально под медицинские задачи, здание нужно как воздух. Но в те времена такая ситуация была не только в онкологии — во всей системе регионального здравоохранения. Попасть в генплан с проектом строительства больницы было крайне тяжело. Главный врач краевого онкодиспансера Нина Ермакова добилась, чтобы участок земли рядом с трёхэтажкой на Никитина был выделен под новое строительство. Это уже был серьёзный задел, но дальше фундамента стройка не шла много лет», — вспоминает Александр Лазарев.

Каждому — по этажу

Сдвинуть дело с мёртвой точки удалось Виктору Федотову, который занял пост главного врача онкодиспансера в 1975 году. Федотов был зятем первого секретаря крайкома партии. Статус обеспечил ему карт-бланш: деньги дали, и новое здание краевого онкодиспансера выросло буквально за два года — беспрецедентно быстро для того времени.

Виктор Федотов отчитывается об итогах работы онкодиспансера на XXVI съезде КПСС

Федотов же понял, что будущее онкослужбы в руках молодых врачей — энтузиастов с горящими глазами, готовых «осваивать целину». Главный врач увлёк молодёжь идеей развивать тяжёлую онкологию, профессионально расти в этих направлениях.

Виктор Федотов поздравляет участников конкурса «Лучший по профессии»

На тот момент онкологические пациенты с опухолями лёгкого, средостения, пищевода, желудка, кишечника в крае не лечились вообще. С момента установления диагноза такие пациенты проживали не больше года (сейчас показатель одногодичной летальности в регионе не превышает 23%, — прим. ред.).

По сути, ещё до строительства нового корпуса были организованы два торакальных отделения, руководителями которых назначили молодых хирургов Александра Лазарева и Анатолия Ушанева.

Молодой заведующий отделением торакальной хирургии Александр Лазарев

«Виктор Михайлович в буквальном смысле пальцем на плане показал: „Это будет твой этаж, голубчик, а это — твой: работайте! доводите до ума!“ Замотивированные таким образом, мы с двойным энтузиазмом взялись за дело. Тогда многие медики проходили уникальную школу студенческих стройотрядов. Мы многое умели — заливать бетон, крыть крышу. Подготовка и уборка помещений тоже были на нас. Дело спорилось: каждый понимал — строим для себя, нам здесь работать», — вспоминает Александр Лазарев.

Ломали стены, пока строители не видели

Строящееся здание будущего онкоцентра было хоть и единственным на тот момент в крае медицинским объектом, но всё же не типовым. Чтобы в кратчайшие сроки освоить выделенные средства, в архивах нашли проектно-сметную документацию лабораторного корпуса и воспользовались его чертежами. А медикам нужно было совершенно другое.

«Строители делали всё как в проекте, а многое в нём было не то, что не нужно, а даже помешало бы в будущей работе. Пока рабочие уходили на обед, мы ломали лишние перегородки. Вернутся: „Что случилось?!“ А мы в ответ: „Стенка упала!“ Таких стенок тогда „упало“ немало», — рассказывает Александр Лазарев.

Врачи принимали активное участие в строительстве. Слева направо: Александр Лазарев, лаборант патологоанатомического отделения Геннадий Надельфейнас, доктор Александр Киселёв

Кроме того, руководители будущих торакальных отделений пристально следили, чтобы ни один светильник, ни одна дверь, ни одна панель утеплителя не «ушли» на сторону.

«Мы буквально ходили за рабочими по пятам, обложили их надзором со всех сторон — заведующий, старшая медсестра, сестра-хозяйка. Но зато и построили всё очень быстро», — говорит Лазарев.

Первый за Уралом

Казалось бы: новая онкологическая семиэтажка — всего лишь здание, пусть даже и уникальное, какого на тот момент не было в онкослужбе ни одного сибирского региона, но именно его строительство дало мощный импульс развитию онкологической помощи на Алтае.

«Без этого решения онкослужба ещё долго топталась бы на месте, а так мы сразу вышли на передовые позиции в Сибири. Коллеги из других регионов, приезжая к нам, дивились буквально на каждом шагу: продуманная инфраструктура, система вентиляции, два лифта — ничего подобного в те годы за Уралом не было», — вспоминает Александр Лазарев.

Операции на органах брюшной и грудной полости резко снизили онкологическую смертность в регионе. В операционной

Именно на Никитина, 77, на Алтае началось лечение торакальных (органы грудной клетки) и абдоминальных (органы брюшной полости) пациентов.

«Это был настоящий прорыв! Работы было так много, что врачи, бывало, по два-три месяца в буквальном смысле слова жили в больнице. Но зато нам удалось снять основные проблемы, которые вели к колоссальной летальности. Смертность уже в первый год резко пошла на убыль», — рассказывает Александр Лазарев.

Тогда в онкослужбе впервые появился типовой (а не приспособленный) оперблок и целый этаж (а не пара коек, как раньше) современной реанимации. Три автономные операционные позволили разделить потоки пациентов: «чистая» хирургия больше не пересекалась с «грязным» блоком, где оперировали больных с гнойными осложнениями.

В гнойной перевязочной

Но онкологическая помощь — это не только хирургия, а комплексный подход, он включает оперативное, лучевое и лекарственное лечение злокачественных опухолей. И именно на Никитина, 77, был построен первый автономный типовой блок лучевой терапии, вынесенный за пределы здания, где располагаются хирургические стационары, — и он до сих пор работает!

Почти 5,6 тыс. кв. м дополнительных площадей в новом семиэтажном корпусе позволили разгрузить и остальные здания краевого диспансера, что тоже дало толчок для развития онкологической помощи в регионе.

Так, краевая онкологическая поликлиника на ул. Партизанской, 93, была расширена на два этажа (вместо двух кабинетов ранее). Именно тогда здесь, помимо общих онкологов, открыли первые специализированные приёмы — онколога-гастроэнтеролога, онколога-гинеколога, торакального хирурга. В этом же здании появились полноценные лаборатории морфологической и цитологической диагностики, эндоскопическое отделение. Всё это позволило улучшить и диагностику раковых опухолей.

Хирург Иван Пругов и анестезиолог Карев после операции. Кстати, альпийская горка до сих пор радует глаз у входа в операционную на шестом этаже

А вскоре наработанный алтайскими врачами опыт стал использоваться и в научной сфере.

Руководитель онкологического института имени П.А. Герцена, профессор Борис Петерсон лично инициировал в 1979 году проведение в Барнауле первого Российского онкологического форума. И такие съезды и симпозиумы стали регулярно проводить на Алтае. В связи с открытием на базе алтайского онкодиспансера филиала НИИ онкологии им. Н.Н. Блохина в 2005 году на Никитина, 77, приезжал и проводил показательные операции академик Михаил Давыдов, который в то время был директором института.

«Благодаря строительству семиэтажки на Никитина, 77, онкологическая служба Алтайского края получила фору на несколько десятилетий вперёд», — говорит Александр Лазарев.