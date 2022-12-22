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Москвичам порекомендовали носить маски из-за распространения гриппа и ОРВИ

Правила профилактики, озвученные в Роспотребнадзоре, похожи на правила профилактики коронавируса

22 декабря 2022, 11:02, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Москвичам порекомендовали следовать правилам безопасности в общественных местах из-за распространения гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Правила очень похожи на советы по профилактике распространения коронавируса.

«В период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ для профилактики заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытьё и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В столичных поликлиниках развели потоки заражённых и здоровых пациентов, а в стационарах создали условия для того, чтобы изолировать больных людей от тех, кто ещё не заразился.

При этом в столице не закрыли ни одно образовательное учреждение.

Комментарии 7

  • Ну вот, теперь ждем новость, в которой жителям Алтайского края маски порекомендуют)
    22 декабря, Гость   Ответить
  • А в новых регионах России?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Кто-нибудь видит, сколько на градуснике?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Роспотребнадзор финансово заинтересованное министерство. В своих вакцинах. А Собянин с женой Вице мэром Москвы Ракова тоже являются заинтересованными лицами в масочных режимах. Так являются владельцами масочной фабрикой КИТ.! Которую они купили и перевели в Москву. Не в одной стране до сир пор нет в вирусных инкубаторах выделенных вирусов даже гриппа и копоновируса. Так как их нет в реальности. А просто провели хорошую работу потвнугению щомбиповпеию. Людей чтоб эта реальные вирусы.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Вт Советском Союзе пили из газированных автоматах воду через один стакан даже с помадой и ни каких вирусов не было! Так их ит сейчас нет в реальности.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • "Роспотребнадзор финансово" -- Гость, шёл бы ты со своим бредом обратно в дурдом. Там тебя врачи ждут.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • "из газированных автоматах воду" --- Гость, ага, гепатитом заражились через эти стаканчики. Наивные вы люди.
    22 декабря, Гость   Ответить
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