Москвичам порекомендовали носить маски из-за распространения гриппа и ОРВИ

Правила профилактики, озвученные в Роспотребнадзоре, похожи на правила профилактики коронавируса

22 декабря 2022, 11:02, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Москвичам порекомендовали следовать правилам безопасности в общественных местах из-за распространения гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Правила очень похожи на советы по профилактике распространения коронавируса.

«В период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ для профилактики заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытьё и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В столичных поликлиниках развели потоки заражённых и здоровых пациентов, а в стационарах создали условия для того, чтобы изолировать больных людей от тех, кто ещё не заразился.

При этом в столице не закрыли ни одно образовательное учреждение.