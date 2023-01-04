На Алтае новорождённых будут проверять на 36 опасных патологий
Приобретено необходимое количество тестов для всего края
04 января 2023, 15:01, ИА Амител
С 1 января 2023 года всех новорождённых в Алтайском крае начали тестировать на 36 наследственных заболеваний, а не на пять, как это делали раньше, сообщает региональный Минздрав.
«Скрининг позволит выявить такие наследственные заболевания, как спинальная мышечная атрофия, фенилкетонурия, муковисцидоз, врождённый гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземия и многие другие», — пояснили в ведомстве.
С 1 января в лабораторию уже поступило 80 биологических материалов для проведения неонатального скрининга из Барнаула, Камня-на-Оби, Алейска и Славгорода. Приобретено необходимое количество тестов для всего края.
В случае подтверждения патологии родители получат направление к узкопрофильному специалисту для дальнейшей консультации.
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