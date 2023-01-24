Из-за болезней зубов и дёсен растёт количество бактерий, а они могут вызывать гайморит, синусит, тонзиллит и другие воспалительные процессы

24 января 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: центр стоматологии Sirius

Причиной сезонных лор-заболеваний принято считать вирусы и погоду. Но вызвать обострение могут также проблемы с зубами и дёснами. Например, тонзиллит и фарингит часто появляются на фоне кариеса, гингивита или пародонтита. А гайморит или синусит могут возникнуть от хронических воспалений каналов зубов верхней челюсти.

Дело в том, что заболевания зубов и дёсен сопровождаются ростом количества бактерий, вызывающих воспаление органов и систем, находящихся рядом с источником инфекции. В норме иммунитет человека справляется с таким влиянием, но переохлаждение, стресс, повышенная утомляемость снижают защиту. Заболевания полости рта сами по себе приводят к "перенапряжению иммунитета"."Особенность влияния заболеваний полости рта на здоровье остальных систем и органов человека заключается в отсроченном характере и отсутствии чёткой причинно-следственной связи. Воспалительный процесс распространяется постепенно. Первые признаки, такие как лёгкий насморк, люди редко воспринимают серьёзно", – объяснил врач-стоматолог центра Sirius Андрей Шаров.

Лечение лор-органов в таких случаях будет только симптоматическим, так как не устранит причину. Поэтому болезнь может перейти в хроническое течение.

Обезопасить себя от заболеваний лор-органов можно соблюдая простые правила:

не забывать о профилактическом осмотре у стоматолога два раза в год;

раз в полгода проходить процедуру профессиональной чистки зубов;

соблюдать рекомендации и правила стоматолога по домашней гигиене полости рта.

Если кариес уже возник, необходимо как можно быстрее его устранить. Чем дольше игнорировать болезнь, тем выше вероятность, что она повлечёт за собой развитие других патологий.

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