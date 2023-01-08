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Первую государственную аптеку со своим производством медпрепаратов откроют в Барнауле

В Алтайском крае делают ставку на расширение сети государственных аптек

08 января 2023, 07:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Первую производственную государственную аптеку откроют в Барнауле. Как отмечает пресс-служба Минздрава Алтайского края, она будет работать по адресу: Малахова, 111. Себестоимость востребованных препаратов здесь будет в полтора-два раза ниже, чем в частных аптеках.

Скоро распахнёт свои двери также аптека в посёлке Кирова, где сейчас в принципе невозможно купить лекарства. Отметим, что в этом микрорайоне проживает более пяти тысяч взрослых и полторы тысячи детей.

Заработает аптека и на базе барнаульской поликлиники № 14. Здесь пациенты смогут после посещения доктора получить льготные препараты или купить необходимое лекарство.

Все эти организации будут работать в составе государственной аптечной сети «Аптеки Алтая». Сейчас в неё входит 139 пунктов. В 2022 году к сети присоединили Бийскую зону, Чарыш, Павловск, Тогул. Теперь эти аптеки, бывшие раньше муниципальными, вошли в состав предприятия, отметили в пресс-службе.

 

Комментарии 11

  • А если рецепт из другой поликлиники то уже не будет обслуживаться.
    08 января, Гость   Ответить
  • Раньше там и готовили лекарства. Все было и фармацевты и весь персонал. Старое возвращается. Советское.
    08 января, Гость   Ответить
  • Раньше там и готовили лекарства. Все было и фармацевты и весь персонал. Старое возвращается. Советское.
    08 января, Гость   Ответить
  • Первую!? Может, восстановили прежнюю? Они по всему городу были.
    08 января, Гость   Ответить
  • Старое возвращается. Советское. ---- Ну нельзя же быть на столько наивным.
    08 января, Гость   Ответить
  • Себестоимость может быть и низкой, а как насчет отпускной цены? Хуцпа, однако...
    08 января, Гость   Ответить
  • А на хрена было продавать сеть муниципальных аптек чужому олигарху?????????Ради отката?????????
    08 января, Гость   Ответить
  • вы же хотите в СССР, вы же за имперское величие, ну вот и логично старое и возвращается, теперь будете бегать с пузырьками и баночками с непонятной жидкостью, занимать очереди с ночи за бурдой, ошибочно называемым лекарством, а да забыл, еще плацебо есть, под названием величие, оно будет греть и исцелять
    08 января, Гость   Ответить
  • Смотря какой рецепт. Я лично буду очень рад. Капли глазные калия иодид производятся только в подобных лабораториях. Очень малый срок годности. После закрытия на Челюскинцев, уже второй год мне их очень не хватает.
    08 января, Гость   Ответить
  • А если рецепт из другой поликлиники то уже не будет обслуживаться.===== конечно по месту прописки, еще нужно будет очередь с ночи занять, карточки отоваривать на лапшу и маргарин
    08 января, Гость   Ответить
  • Гость, здесь то зачем свои истерики писать. Зачем это людям?Ходите в обычные аптеки как раньше, кто вам не даёт-то. Многие лекарства из таких аптек нужны людям и гораздо эффективнее. Замечательные капли для детей раньше в такой аптеке покупали, гораздо эффективнее всех дорогих)
    09 января, Гость   Ответить
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