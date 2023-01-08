Первую государственную аптеку со своим производством медпрепаратов откроют в Барнауле

В Алтайском крае делают ставку на расширение сети государственных аптек

08 января 2023, 07:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Первую производственную государственную аптеку откроют в Барнауле. Как отмечает пресс-служба Минздрава Алтайского края, она будет работать по адресу: Малахова, 111. Себестоимость востребованных препаратов здесь будет в полтора-два раза ниже, чем в частных аптеках.

Скоро распахнёт свои двери также аптека в посёлке Кирова, где сейчас в принципе невозможно купить лекарства. Отметим, что в этом микрорайоне проживает более пяти тысяч взрослых и полторы тысячи детей.

Заработает аптека и на базе барнаульской поликлиники № 14. Здесь пациенты смогут после посещения доктора получить льготные препараты или купить необходимое лекарство.

Все эти организации будут работать в составе государственной аптечной сети «Аптеки Алтая». Сейчас в неё входит 139 пунктов. В 2022 году к сети присоединили Бийскую зону, Чарыш, Павловск, Тогул. Теперь эти аптеки, бывшие раньше муниципальными, вошли в состав предприятия, отметили в пресс-службе.