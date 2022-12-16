Психиатр-нарколог рассказал, как правильно запивать алкоголь на Новый год

За несколько часов до застолья также стоит плотно поесть — для этого приёма пищи подойдут сложные углеводы: макароны, рис и хлеб из цельнозерновой муки

16 декабря 2022, 23:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Каждую порцию алкоголя за новогодним столом следует запивать водой. Такой способ посоветовал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин в беседе с News.ru.

Как отметил эксперт, это позволит избежать обезвоживания организма и снизить градус выпитого алкоголя. Отдельно Холдин рекомендовал регулярно закусывать, а за несколько часов для застолья поесть — для этого приёма пищи подойдут сложные углеводы: макароны, рис и хлеб из цельнозерновой муки.

Также психиатр-нарколог призвал россиян отказаться от употребления за праздничным столом газированных напитков. Углекислый газ, который содержится в них, способствует ускоренному всасыванию алкоголя в кровь. Также во время застолья не стоит курить, поскольку спиртное с никотином оказывают двойную нагрузку на организм.