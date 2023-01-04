Раскрыт способ не растолстеть в новогодние праздники

Очень сложно ограничивать себя в любимой еде и смотреть, как все едят и пьют

04 января 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В новогодние праздники можно есть всё, что хочется, однако придётся определить разгрузочные дни, рассказала «Известиям» врач-диетолог Елена Тихомирова.

Медик напомнила, что большое количество сладкой, солёной и жирной пищи приводит к задержке жидкости в организме, и особенно это усугубляется при малой подвижности.

«Сидеть и смотреть, как все едят и пьют, и ограничивать себя в любимой еде невозможно, поэтому если мы хотим весело поесть, встретить Новый год и не набрать лишних килограммов, стоит заранее с собой договориться — позволить себе пару дней есть всё, что хочется, а потом устроить разгрузочный день и поменьше есть, пока вес не вернётся в норму», — отметила Тихомирова.

Она рекомендовала заняться спортом и больше двигаться через несколько дней после встречи Нового года.