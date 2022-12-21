Россиян предостерегли от питья чая сразу после еды

Чай содержит дубильные вещества — танины, которые препятствуют усвоению железа

21 декабря 2022, 23:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пить чай лучше через 40 минут после приёма пищи, заявила нутрициолог Маргарита Львова. Об опасности питья чая сразу после еды она предостерегла россиян в беседе с «Известиями».

Врач напомнила, что чай содержит дубильные вещества — танины, которые препятствуют усвоению железа. Кроме того, добавила она, кофеин в составе напитка препятствует усвоению железа и магния из еды.

«Безопасной дозой можно считать объём до 400 миллилитров в день. Лучше в первой половине дня. И если у человека нет почечной недостаточности, мочекаменной болезни или повышенного содержания мочевой кислоты», — уточнила специалистка, добавив, что противопоказаний к употреблению чая нет.

По словам Львовой, после приёма пищи и до употребления чая должно пройти как минимум 40 минут. «Всё зависит от общего состояния здоровья человека, качества, количества и времени употребления чая», — заключила Львова.