Стало известно, чего барнаульцы боятся больше, чем "кракена"

Антипрививочники — самые бесстрашные: только 6% из них боятся нового штамма коронавируса

16 января 2023, 15:14, ИА Амител

Фото: amic.ru

Новый штамм коронавируса "кракен" пугает только каждого десятого барнаульца, сообщает SuperJob. Больше жителей волнует "омикрон".

"Двое из трёх барнаульцев не боятся нового штамма коронавируса, нескольких носителей которого уже зафиксировали в России. Боятся "кракена" только 10%", – выяснили социологи.

Больше всего заразиться "кракеном" боятся граждане, которые прививались от ковида более чем полгода назад, – 15%. Также опасения испытывают люди старше 45 лет.

Антипрививочники – самые бесстрашные: только 6% из них боятся "кракена".

Опрос проводили 12-13 января 2023 года.