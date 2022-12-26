Ученые рассказали, как ходьба влияет на здоровье пожилых людей

По мнению специалистов, люди зачастую уделяют недостаточное внимание ходьбе

26 декабря 2022, 09:55, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Ученые Массачусетского университета в Амхерсте выяснили, как ходьба влияет на здоровье пожилых людей, а также рассказали, сколько им нужно ходить.

По результатам исследования стало известно, что у людей старше 60 лет, которые проходят от шести до девяти тысяч шагов в день, риск возникновения проблем с сердцем снижается на 50%.

Отмечается, что участие в исследовании принимали как молодые, так и пожилые люди, а особую пользу от ходьбы выделили именно пенсионеры.

Специалисты университета добавили, что большинство людей уделяют ходьбе недостаточно внимания, проходя всего две-три тысячи шагов в день.