В Алтайском крае из-за ОРВИ полностью закрыли детский сад

За прошедшую неделю зарегистрировали почти 19 тысяч случаев заражения вирусами гриппа и риновирусами

18 января 2023, 17:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за неделю с 9 по 15 января зарегистрировали почти 19 тысяч случаев заражения ОРВИ, что больше показателей предыдущей недели. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, из-за распространения инфекций на 17 декабря в регионе закрыт один детский сад.

Также закрыты 64 класса в 15 школах и 23 группы в 16 детсадах. Подчёркивается, что при исследовании анализов пациента зафиксированы случаи заражения вирусами гриппа А(H1N1)09 и гриппа В и риновирусами. Рост заболеваемости затронул все возрастные группы.