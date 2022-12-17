В Алтайском крае за сутки выявили 76 случаев ковида, скончался один заражённый

В целом по стране зарегистрировали 7,5 тыс. новых заболевших

17 декабря 2022, 19:15, Никита Черников

Фото: amic.ru

В Алтайском крае за сутки выявили 76 случаев заражения ковидом, госпитализированы 16 человек, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Скончался в регионе ещё один заболевший, выздоровели 65 пациентов.

В целом по стране на сегодня зарегистрировали 7 531 случай коронавируса и 58 смертей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за гриппа и ОРВИ закрыли четыре школы и девять детских садов.