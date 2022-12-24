В Алтайском крае за сутки выявили 80 случаев ковида, скончался один заражённый

В целом по стране зарегистрировали почти 7 тысяч новых заболевших

24 декабря 2022, 21:00, Никита Черников

Фото: amic.ru

В Алтайском крае за сутки выявили 80 случаев заражения ковидом, госпитализированы 10 человек, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Скончался в регионе ещё один заболевший, выздоровели 73 пациента.

В целом по стране на сегодня зарегистрировали 6 986 случаев коронавируса и 54 летальных исхода.