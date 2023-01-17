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В барнаульской поликлинике появилось новое оборудование по "колоссальной стоимости"

Пациентов планируют начать принимать сразу, как закончатся проверки по запуску комплекса

17 января 2023, 15:46, ИА Амител

Фото: поликлиника № 7
Фото: поликлиника № 7

В барнаульскую поликлинику № 7 поступил новый цифровой рентгеновский диагностический комплекс, рассказали в медучреждении.

Новый комплекс, который заменил выработавшее свой ресурс и морально устаревшее оборудование, закупили в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

"Это современное оборудование, которое позволит нам более чётко и детально рассматривать все патологии костной системы и разных органов. Установка имеет колоссальную стоимость – 21,6 млн рублей", – отметила и.о. главного врача поликлиники Елена Янчесова.

Заведующий рентгенотделением Антон Долгов пояснил, что основные отличия нового комплекса от старого заключаются в том, что, во-первых, "снижена дозовая нагрузка на пациента и врача".

"Во-вторых, возможность более быстро получить изображение – выводится на экране менее чем через минуту, нет необходимости его проявлять в специальной проявочной комнате. Изображение хранится в архиве, пациент может не беспокоиться о том, что он может потерять снимок", – подчеркнул медик.

Для нового комплекса подготовили специальное помещение. Пациентов планируют начать принимать сразу, как закончатся стандартные проверки по запуску оборудования. 

В поликлинике за 2022 год выполнили более 4 670 рентгенологических исследований. Янчесова полагает, что новое оборудование позволит увеличить этот показатель примерно до 10 тысяч. 

Комментарии 6

  • В декабре пытались попасть на рентген в 7-ю, просили врача дать направление, были посланы, нет аппарата, делайте где хотите или вот вам направление на госпитализацию, там при поступлении рентген сделают, если ничего не найдут, то не будут госпитализировать и все. Офигенно...
    17 января, Гость   Ответить
  • И сколько это оборудование проработает? Оно поди импортное?)))
    17 января, Гость   Ответить
  • Колоссальная она видимо из-за приложивших руку к его приобретению.
    17 января, Гость   Ответить
  • Слово "колоссально" так редко бывает в употреблении.
    17 января, Гость   Ответить
  • Что колоссального и что нового? Могли бы и КТ приобрести. А то столько радости по поводу цифрового рентгенографа…
    18 января, Гость   Ответить
  • Это, безусловно, хорошо, но давайте оснащать хоть чем-то и другие поликлиники! Я после своей 10 на Исакова пришла в 7 на флюорографию как в музей! Ну столько там техники, как в хорошей платной клинике! я в шоке была, что такое возможно в бюджетной поликлинике. В нашей же ( №10) не то что техники нет, там бы до мебели руки дошли! территорию облагородили, забор поставили, а внутри конь не валялся, разруха!
    18 января, Гость   Ответить
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