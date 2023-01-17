В барнаульской поликлинике появилось новое оборудование по "колоссальной стоимости"

Пациентов планируют начать принимать сразу, как закончатся проверки по запуску комплекса

17 января 2023, 15:46, ИА Амител

Фото: поликлиника № 7

В барнаульскую поликлинику № 7 поступил новый цифровой рентгеновский диагностический комплекс, рассказали в медучреждении.

Новый комплекс, который заменил выработавшее свой ресурс и морально устаревшее оборудование, закупили в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

"Это современное оборудование, которое позволит нам более чётко и детально рассматривать все патологии костной системы и разных органов. Установка имеет колоссальную стоимость – 21,6 млн рублей", – отметила и.о. главного врача поликлиники Елена Янчесова.



















Заведующий рентгенотделением Антон Долгов пояснил, что основные отличия нового комплекса от старого заключаются в том, что, во-первых, "снижена дозовая нагрузка на пациента и врача".

"Во-вторых, возможность более быстро получить изображение – выводится на экране менее чем через минуту, нет необходимости его проявлять в специальной проявочной комнате. Изображение хранится в архиве, пациент может не беспокоиться о том, что он может потерять снимок", – подчеркнул медик.

Для нового комплекса подготовили специальное помещение. Пациентов планируют начать принимать сразу, как закончатся стандартные проверки по запуску оборудования.

В поликлинике за 2022 год выполнили более 4 670 рентгенологических исследований. Янчесова полагает, что новое оборудование позволит увеличить этот показатель примерно до 10 тысяч.