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Вакцины от COVID уничтожили в Забайкалье, чтобы скрыть срыв иммунизации

По данным ФСБ, уничтожили препараты на 1,45 млн рублей

29 декабря 2022, 11:54, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Забайкалье один из руководителей центра СПИД Краевой клинической инфекционной больницы распорядился уничтожить вакцину от коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную ФСБ.

«Установлено, что один из руководителей „Центра-СПИД“ распорядился списать и уничтожить без фактического применения препарат „Эвушелд“. Противоправные действия были предприняты с целью сокрытия факта невыполнения в утвержденные сроки распоряжения министерства здравоохранения Забайкальского края по постановке вакцины», — рассказали в ведомстве.

Препарат предназначался для пациентов, состоящих на диспансерном учёте с диагнозом ВИЧ-инфекция, для доконтактной профилактики ковида.

По данным ведомства, уничтожили препараты на 1,45 млн рублей. Уголовное дело возбудили по признакам «превышения должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности».

Комментарии 7

  • Спасли от смерти много людей, нет чтоб спасибо сказать...
    29 декабря, Гость   Ответить
  • По данным ФСБ, уничтожили препараты на 1,45 млн рублей --- ну не использовали, зачем уничтожать то, никого за это не посадили бы. А сейчас могут
    29 декабря, Гость   Ответить
  • интересно кто сдал
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, интересно кто сдал === Наверное ярый поклонник вакцинации)
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Какой может быть план по вакцинации???
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Какой может быть план по вакцинации??? === Дурацкий план
    29 декабря, Гость   Ответить
  • уничтожили препараты на 1,45 млн рублей------ ну и ценничек на эту вашу вакцину) или там целый город со спидом?
    29 декабря, Гость   Ответить
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