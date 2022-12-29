Вакцины от COVID уничтожили в Забайкалье, чтобы скрыть срыв иммунизации

По данным ФСБ, уничтожили препараты на 1,45 млн рублей

29 декабря 2022, 11:54, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Забайкалье один из руководителей центра СПИД Краевой клинической инфекционной больницы распорядился уничтожить вакцину от коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную ФСБ.

«Установлено, что один из руководителей „Центра-СПИД“ распорядился списать и уничтожить без фактического применения препарат „Эвушелд“. Противоправные действия были предприняты с целью сокрытия факта невыполнения в утвержденные сроки распоряжения министерства здравоохранения Забайкальского края по постановке вакцины», — рассказали в ведомстве.

Препарат предназначался для пациентов, состоящих на диспансерном учёте с диагнозом ВИЧ-инфекция, для доконтактной профилактики ковида.

По данным ведомства, уничтожили препараты на 1,45 млн рублей. Уголовное дело возбудили по признакам «превышения должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности».