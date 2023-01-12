Выпустили «кракена». Чем новый штамм коронавируса отличается от предыдущих и насколько он опасен

Штамм "кракен" уже обнаружили в России

12 января 2023, 15:05, ИА Амител

В России зафиксирован первый случай заражения новым субвариантом ковидного «омикрона», который называется «кракен». Медики выявили его в Пензенской области, сообщает Роспотребнадзор. Amic.ru объясняет, что такое «кракен» и чем он опасен.

Что такое штамм «кракен»?

«Кракен» (или вариант XBB.1.5) — это «рекомбинантная» подлиния знакомого всем ковидного штамма «омикрон». То есть один из вариантов «омикрона».

Где он появился?

Впервые «кракен» выявили в США 22 октября 2022 года и потом он распространился почти по всей Европе. Штамм обнаружили также в ЮАР и в Новой Зеландии.

Чем опасен «кракен»?

Скоростью распространения. Роспотребнадзор пишет, что этот вариант вируса более заразный и распространяется быстрее предыдущих. Правда, по имеющимся у Роспотребнадзора данным «кракен» не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие штаммы.

Какие симптомы у нового штамма?

Они не отличаются от других типов ковида. Как и всегда, это повышенная температура, насморк, чихание, першение в горле, кашель, слабость, снижение аппетита и диарея.

Как передаётся «кракен»?

Как и другие виды коронавируса — воздушно-капельным путём.

Кто в зоне риска?

"Кракен" поражает в первую очередь детей, пожилых людей и тех, кто болеет хроническими заболеваниями, передаёт Роспотребнадзор. Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал «Известиям», что в группе риска находятся дети до пяти лет, подростки от 15 лет и пожилые люди старше 65 лет, а также беременные, сотрудники медучреждений и граждане с хроническими заболеваниями.

Как защититься от вируса?

Роспотребнадзор пишет, что сейчас иммунная защита к ковиду есть почти у каждого человека. Поэтому бояться нового штамма не надо, но важно соблюдать санитарные меры — то есть хотя бы мыть руки и носить медицинскую маску в местах массового скопления людей.

Поможет ли против штамма вакцина «Спутник V»?

Пока неизвестно, эффективна ли вакцина против штамма «кракен». Эти исследования ещё не проводились, рассказал "Известиям" директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Много ли в России сейчас штаммов «омикрона»?

Да, сейчас в России установлена широкая линейка разновидностей «омикрона», доминирует «омикрон BA.5», который пришёл в нашу страну летом 2022 года. Вариант «Дельта» был в лидерах во второй половине 2021 года, осенью 2022 года фиксировались лишь единичные случаи заражения им. Кроме того, в июле в России появился и новый подвид «омикрона» «кентавр», а осенью в России фиксировали штамм омикрона «цербер».