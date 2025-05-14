Зефир из лосося и апельсин с перцем. В центре Барнаула откроют "Питейный домъ "Распутинъ"
Гостей ждут традиционные блюда, авторские решения и атмосфера старины
14 мая 2025, 14:30, ИА Амител erid: 2W5zFFz8STr
Дамы и господа, с почтением и восторгом сообщаем, что в самом сердце Барнаула, на улице Льва Толстого, 30, совсем скоро откроет двери новый "Питейный домъ "Распутинъ". Заведение обещает стать излюбленным местом для встреч и угощений в кругу друзей и близких.
"Распутинъ" – место, где каждый уголок пропитан духом доброй старины. Ожидайте традиционную для истинных питейных домов атмосферу гостеприимства, хлебосольства и веселья.
Меню будет поистине разнообразным. Вот лишь некоторые примеры блюд, которые можно будет попробовать в "Распутине":
- зефир из лосося со сметанкой с подворья свойского, с лучком зеленым;
- риет из креветки с гелем облепиховым;
- мусс из сыра с подворья крестьянского свойского;
- апельсин красный с перцем острым да лучком пахучим;
- чатни луковое с яблоком зеленым в карамели;
- грузди с лучком да тартаром огуречным.
Яства вкусные, многими из вас никогда и не испробованные. Припасы с подворья крестьянского свойского берут, обязательно приходите откушать.
17 мая 2025 года – техническое открытие. Гостей ждет уютный вечер с лаундж-дуэтом "25 кадр", приветственные комплименты от шефа. 23 и 24 мая – официальное открытие. Следите за местной прессой, да не забывайте заглядывать на Льва Толстого, 30.
Возрастное ограничения для мероприятия 18+
ООО "Распутинъ"Реклама
14:38:39 14-05-2025
«Мы в восхищении, королева в восхищении» (с)
14:49:59 14-05-2025
Рядом с Ясной поляной?)
15:12:27 14-05-2025
Вот лишь некоторые примеры блюд --- А где лишь некоторые примеры цен?)
10:42:58 15-05-2025
наконец-то!