Зефир из лосося и апельсин с перцем. В центре Барнаула откроют "Питейный домъ "Распутинъ"

Гостей ждут традиционные блюда, авторские решения и атмосфера старины

14 мая 2025, 14:30, ИА Амител erid: 2W5zFFz8STr

Распутин в питейном доме "Распутинъ" / Фото: Никола Питерский

Дамы и господа, с почтением и восторгом сообщаем, что в самом сердце Барнаула, на улице Льва Толстого, 30, совсем скоро откроет двери новый "Питейный домъ "Распутинъ". Заведение обещает стать излюбленным местом для встреч и угощений в кругу друзей и близких.

"Распутинъ" – место, где каждый уголок пропитан духом доброй старины. Ожидайте традиционную для истинных питейных домов атмосферу гостеприимства, хлебосольства и веселья.

Меню будет поистине разнообразным. Вот лишь некоторые примеры блюд, которые можно будет попробовать в "Распутине":

зефир из лосося со сметанкой с подворья свойского, с лучком зеленым;

риет из креветки с гелем облепиховым;

мусс из сыра с подворья крестьянского свойского;

апельсин красный с перцем острым да лучком пахучим;

чатни луковое с яблоком зеленым в карамели;

грузди с лучком да тартаром огуречным.

Яства вкусные, многими из вас никогда и не испробованные. Припасы с подворья крестьянского свойского берут, обязательно приходите откушать.

17 мая 2025 года – техническое открытие. Гостей ждет уютный вечер с лаундж-дуэтом "25 кадр", приветственные комплименты от шефа. 23 и 24 мая – официальное открытие. Следите за местной прессой, да не забывайте заглядывать на Льва Толстого, 30.

Возрастное ограничения для мероприятия 18+

ООО "Распутинъ"

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