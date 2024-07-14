Зелень оказалась полезна для людей с гипертонией

Она позволяет также снизить риск развития ряда болезней

14 июля 2024, 14:30, ИА Амител

Петрушка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1246592

Исследования показывают, что включение зелени в рацион может помочь снизить кровяное давление. Об этом в интервью "Газете.ru" рассказал Ярослав Ашихмин, кардиолог-терапевт клиники DocMed.

По словам специалиста, ягоды являются очень полезными продуктами для людей с гипертензией (повышенным давлением). Употребление 150-200 граммов ягод в неделю может удовлетворить потребность организма в антиоксидантах. Кроме того, важно включать в рацион цельнозерновые продукты, такие как гречка, бурый рис, цельнозерновой хлеб и макароны из цельнозерновой муки.

Ашихмин также отметил, что зелень может помочь снизить давление и уменьшить риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, рацион должен быть богат клетчаткой.

Средиземноморская диета, которая включает много фруктов, овощей, цельных зерен, нежирных молочных продуктов и жирной рыбы, является одной из самых полезных для здоровья. На её основе была создана диета DASH для борьбы с гипертензией. Диета DASH подразумевает ограничение соли и увеличение потребления зелени.

Ашихмин также подчеркнул, что ведутся споры о том, как красное мясо влияет на здоровье в целом и гипертензию. Переработанное мясо, такое как сосиски, колбасы и другие обработанные продукты, точно вредно для сосудов. Сыр, молочные продукты и белое мясо не вредят гипертоникам.