Зеленоградский маньяк Юрий Гриценко выходит на свободу после 22 лет заключения

Гриценко совершил пять убийств и ранил десять женщин в Зеленоградском лесопарке в 2001 году

23 мая 2024, 18:47, ИА Амител

Наручники / Фото: pxhere.com

Маньяк-убийца Юрий Гриценко выходит на свободу после 22 лет заключения. Как сообщает Shot, он готовится освободиться уже 14 июня.

Гриценко убил пять человек и ранил десять женщин в Зеленоградском лесопарке в 2001 году. Свою серию убийств он совершил спустя полгода после выхода из тюрьмы за убийство проститутки в 1993-м.

Во время заключения в колонии он зарекомендовал себя как крайне агрессивный и неуправляемый заключенный. Он бросался на других и однажды даже пытался организовать бунт. В конечном счете он провел 13 лет в карцере в строгих условиях содержания.

Последние девять месяцев за ним наблюдает специальная психиатрическая комиссия. Только врачи могут помешать маньяку попасть на свободу, отмечает канал.