Зеленоградский маньяк Юрий Гриценко выходит на свободу после 22 лет заключения
Гриценко совершил пять убийств и ранил десять женщин в Зеленоградском лесопарке в 2001 году
23 мая 2024, 18:47, ИА Амител
Маньяк-убийца Юрий Гриценко выходит на свободу после 22 лет заключения. Как сообщает Shot, он готовится освободиться уже 14 июня.
Гриценко убил пять человек и ранил десять женщин в Зеленоградском лесопарке в 2001 году. Свою серию убийств он совершил спустя полгода после выхода из тюрьмы за убийство проститутки в 1993-м.
Во время заключения в колонии он зарекомендовал себя как крайне агрессивный и неуправляемый заключенный. Он бросался на других и однажды даже пытался организовать бунт. В конечном счете он провел 13 лет в карцере в строгих условиях содержания.
Последние девять месяцев за ним наблюдает специальная психиатрическая комиссия. Только врачи могут помешать маньяку попасть на свободу, отмечает канал.
19:01:53 23-05-2024
Смешно
20:03:41 23-05-2024
Ну вот что такими кочевряжатся?! Испепелить и по ветру пустить далеко в море.
21:50:55 23-05-2024
Это в Калининградской обл?
Город Зеленоградск там есть или в другой регион, область.
Почему таких освобождают, пожизненно посадить.
19:55:19 24-05-2024
гость (21:50:55 23-05-2024) Это в Калининградской обл?Город Зеленоградск там есть ил... Нет, это г. Зеленоград, район Москвы.
22:36:40 23-05-2024
Всем помилованным маньякам и убийцам а так же тем кто полностью отбыл свой срок.
Вшивать под кожу желательно ближе к сердцу, миниатюрный заряд с дистанционным управлением.
Для полного контроля и заставить отмечаться 10 лет.
Этот метод будет стимулировать таких людей зная что под сердцем носят бомбу которая их убьет, будут паиньками.
Ведь в случае рецидива, специальному человеку достаточно будет просто нажать кнопку и приговор без суда и следствия.
Маленький бум и минус сердце, и внешних признаков нет и на теле дырок нет, людям интересующимся скажут в СМИ мол умер от разрыва сердца и все.
Я считаю что пока идет СВО всякая шваль и дальше будет получать помилование (временное) но как только СВО закончится нашей победой (Победой России) то любое помилование можно легко аннулировать и вернуть обратно всех на свои места.
К примеру один получил 20 лет за убийство а получил помилование даже не отсидев и 1\3.
Но метод с зарядом я считаю эффективным, маленькая капсула по типу свечки в задний проход, и полный контроль над убийцами и мразями, жить захотят научатся.
А то без контроля у таких руки чешутся и начинают людей мочить.
Задумайтесь В.В. Путин.
Людское терпение не безграничное.
06:39:50 24-05-2024
О чем думают наши законотворческие люди? Если даже в заключении вел себя безобразно, что говорить о нем,когда выйдет на свободу.Или надо сокамерников подговорить, чтоб его прикончили.Вот его не жалко , ибо это даже не дикий зверь.Это хуже.Похоже, это уже больной на голову человек, который опасен для окружающих и которого не смогли перевоспитать(простите за такое слово по отношению к преступнику.Они не все перевоспитуемы.)
08:22:22 24-05-2024
Может сразу на передовую, пусть искупает
12:22:07 24-05-2024
А мы тут только выловили политеховского, а так бы уже тоже на выход собирался, если бы в свое время сел.