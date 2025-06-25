НОВОСТИПолитика

"Зеленский - хороший парень". Трамп намерен обсудить трудности Украины на саммите НАТО

По мнению главы Штатов, его украинский коллега попал в сложную ситуацию

25 июня 2025, 18:50, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обсудить трудности Украины с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Американский лидер настроен на диалог с украинским коллегой на полях саммита НАТО. Согласно данным источника AFP, главы государств в преддверии встречи сделают короткие заявления для журналистов. Со слов президента Соединенных Штатов, Зеленский оказался в трудной ситуации.

"Мы обсудим очевидное. Разумеется, мы обсудим его трудности. Его некоторые затруднения. Зеленский — хороший парень. Не знаю. Предполагаю, мы будем обсуждать Украину",— резюмировал Дональд Трамп.

Ранее СМИ информировали, что США выступали против приглашения Зеленского на саммит НАТО, который проходит 24-25 июня в Гааге. Президента Украины пригласили только на ужин лидеров 24 июня. Однако, 25 июня он выступит на Форуме оборонной промышленности на полях саммита

Дональд Трамп / Фото: скриншот из прямой трансляции обращения к гражданам США

Трамп рассказал о намерении заключить сделку с Россией

Такое заявление американский лидер сделал, находясь в пути на саммит НАТО
НОВОСТИПолитика
США Дональд Трамп

Комментарии 7

Avatar Picture
Шинник

18:54:35 25-06-2025

... ох уж эти "двойные стандарты" ....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:58:15 25-06-2025

У главы США семь пятниц на неделе: то гонит Зелю в толчки, то объявляет "хорошим парнем"!?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:11:18 25-06-2025

Гость (18:58:15 25-06-2025) У главы США семь пятниц на неделе: то гонит Зелю в толчки, т... Это называется - деменция.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:39:48 25-06-2025

Гость (19:11:18 25-06-2025) Это называется - деменция.... Да по ходу не у него одного.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:28:34 25-06-2025

Это называется он первый враг и есть. И Зеленского и Гитлера в США придумали.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
6

09:01:18 26-06-2025

Если для Трампа през.Зеля является хорошим парнем, то каким парнем для Трампа является наш?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:05:30 26-06-2025

этот так называемый хороший в кавычках парень пол украины могилизировал

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров