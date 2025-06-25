"Зеленский - хороший парень". Трамп намерен обсудить трудности Украины на саммите НАТО

По мнению главы Штатов, его украинский коллега попал в сложную ситуацию

25 июня 2025, 18:50, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обсудить трудности Украины с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Американский лидер настроен на диалог с украинским коллегой на полях саммита НАТО. Согласно данным источника AFP, главы государств в преддверии встречи сделают короткие заявления для журналистов. Со слов президента Соединенных Штатов, Зеленский оказался в трудной ситуации.

"Мы обсудим очевидное. Разумеется, мы обсудим его трудности. Его некоторые затруднения. Зеленский — хороший парень. Не знаю. Предполагаю, мы будем обсуждать Украину",— резюмировал Дональд Трамп.

Ранее СМИ информировали, что США выступали против приглашения Зеленского на саммит НАТО, который проходит 24-25 июня в Гааге. Президента Украины пригласили только на ужин лидеров 24 июня. Однако, 25 июня он выступит на Форуме оборонной промышленности на полях саммита