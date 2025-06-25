"Зеленский - хороший парень". Трамп намерен обсудить трудности Украины на саммите НАТО
По мнению главы Штатов, его украинский коллега попал в сложную ситуацию
25 июня 2025, 18:50, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обсудить трудности Украины с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Американский лидер настроен на диалог с украинским коллегой на полях саммита НАТО. Согласно данным источника AFP, главы государств в преддверии встречи сделают короткие заявления для журналистов. Со слов президента Соединенных Штатов, Зеленский оказался в трудной ситуации.
"Мы обсудим очевидное. Разумеется, мы обсудим его трудности. Его некоторые затруднения. Зеленский — хороший парень. Не знаю. Предполагаю, мы будем обсуждать Украину",— резюмировал Дональд Трамп.
Ранее СМИ информировали, что США выступали против приглашения Зеленского на саммит НАТО, который проходит 24-25 июня в Гааге. Президента Украины пригласили только на ужин лидеров 24 июня. Однако, 25 июня он выступит на Форуме оборонной промышленности на полях саммита
18:54:35 25-06-2025
... ох уж эти "двойные стандарты" ....
18:58:15 25-06-2025
У главы США семь пятниц на неделе: то гонит Зелю в толчки, то объявляет "хорошим парнем"!?
19:11:18 25-06-2025
Гость (18:58:15 25-06-2025) У главы США семь пятниц на неделе: то гонит Зелю в толчки, т... Это называется - деменция.
20:39:48 25-06-2025
Гость (19:11:18 25-06-2025) Это называется - деменция.... Да по ходу не у него одного.
20:28:34 25-06-2025
Это называется он первый враг и есть. И Зеленского и Гитлера в США придумали.
09:01:18 26-06-2025
Если для Трампа през.Зеля является хорошим парнем, то каким парнем для Трампа является наш?
09:05:30 26-06-2025
этот так называемый хороший в кавычках парень пол украины могилизировал