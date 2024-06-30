Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников

По его словам, часть вопросов с Москвой может быть урегулирована в формате диалога

30 июня 2024, 23:01, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Часть вопросов с РФ может быть урегулирована в формате диалога, и такой документ может быть подготовлен довольно быстро. Об этом в интервью Philadelphia Inquirer сказал украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, конфликт "все равно закончится", а Киев якобы сделал первый шаг к переговорам с "саммитом мира". Он признал, что противостояние "не закончится так, чтобы мы завтра все были счастливы".

"Однако может быть быстро подготовлен документ, в котором часть вопросов решается уже не пулями, а решается тем или иным форматом диалога", – сказал он.

Зеленский не смог прямо ответить на вопрос, как это может произойти. Он не исключил, что переговоры могут проводиться с помощью посредников. В пример политик привел зерновую сделку, которая заключалась при участии ООН и Турции.