Зеленский нашел причину провала украинского контрнаступления

По словам украинского лидера, ситуация в зоне боевых действий тяжелая

12 января 2024, 16:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Для успешного контрнаступления украинской армии не хватило оружия и контроля над воздушным пространством. Как сообщает телеканал "360", об этом в Риге во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, ситуация в зоне боевых действий тяжелая. Зеленский подчеркнул, что еще одной проблемой провала украинского наступления стала нехватка систем ПВО.

"Мы попробовали – это работает: если ты теснишь их в небе – ты идешь вперед. У Украины нет больших продвижений, потому что они контролируют небо", – сказал он.

Напомним, что украинское контрнаступление закончилось в октябре 2023 года.