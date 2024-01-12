Зеленский нашел причину провала украинского контрнаступления
По словам украинского лидера, ситуация в зоне боевых действий тяжелая
12 января 2024, 16:38, ИА Амител
Для успешного контрнаступления украинской армии не хватило оружия и контроля над воздушным пространством. Как сообщает телеканал "360", об этом в Риге во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам украинского лидера, ситуация в зоне боевых действий тяжелая. Зеленский подчеркнул, что еще одной проблемой провала украинского наступления стала нехватка систем ПВО.
"Мы попробовали – это работает: если ты теснишь их в небе – ты идешь вперед. У Украины нет больших продвижений, потому что они контролируют небо", – сказал он.
Напомним, что украинское контрнаступление закончилось в октябре 2023 года.
16:44:18 12-01-2024
Зеленский ты проиграл-думай как шкуру спасти...
17:12:05 12-01-2024
По словам украинского лидера, ситуация в зоне боевых действий тяжелая --- хорошая новость
18:04:00 12-01-2024
Когда Зеленский понял что запад его сливает, он начал бегать по всему миру и истерить - дайте то, дайте это... Потом он встретился с бидоном, и после этого сразу затих. Просто ему объяснили, что сейчас ты сидишь ниже травы тише воды, на очередных выборах мы ставим вместо тебя или блогера или военного, мы ещё не решили, а тебе и семье даём убежище, или не даём, тоже ещё не решили... И зеля затих...