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Зеленский нашел причину провала украинского контрнаступления

По словам украинского лидера, ситуация в зоне боевых действий тяжелая

12 января 2024, 16:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Для успешного контрнаступления украинской армии не хватило оружия и контроля над воздушным пространством. Как сообщает телеканал "360", об этом в Риге во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, ситуация в зоне боевых действий тяжелая. Зеленский подчеркнул, что еще одной проблемой провала украинского наступления стала нехватка систем ПВО.

"Мы попробовали – это работает: если ты теснишь их в небе – ты идешь вперед. У Украины нет больших продвижений, потому что они контролируют небо", – сказал он.

Напомним, что украинское контрнаступление закончилось в октябре 2023 года.

Политика украина спецоперация

Комментарии 3

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Гена

16:44:18 12-01-2024

Зеленский ты проиграл-думай как шкуру спасти...

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Гость

17:12:05 12-01-2024

По словам украинского лидера, ситуация в зоне боевых действий тяжелая --- хорошая новость

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Гость

18:04:00 12-01-2024

Когда Зеленский понял что запад его сливает, он начал бегать по всему миру и истерить - дайте то, дайте это... Потом он встретился с бидоном, и после этого сразу затих. Просто ему объяснили, что сейчас ты сидишь ниже травы тише воды, на очередных выборах мы ставим вместо тебя или блогера или военного, мы ещё не решили, а тебе и семье даём убежище, или не даём, тоже ещё не решили... И зеля затих...

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