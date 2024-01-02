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Зеленский назвал изоляцию Крыма целью Киева в 2024 году

Операция станет "примером для всего мира", считает украинский лидер

02 января 2024, 12:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу Economist.

"Изолирование Крыма <...> и подрыв военных возможностей России на полуострове "представляют особую важность для нас", – сказал Зеленский. В публикации также отметили, что Крым и Черное море станут "центром притяжения" военных усилий Киева. Операция станет "примером для всего мира", считает украинский лидер. При этом на востоке ВСУ перейдут в оборону. Оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева он назвал "немедленной задачей".

Политика украина спецоперация

Комментарии 6

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Гость

13:48:27 02-01-2024

Наш то чё говорит? Кому молчит ?

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Гость

18:58:03 02-01-2024

Гость (13:48:27 02-01-2024) Наш то чё говорит? Кому молчит ?... С электроникой кризис, пиндосы эмбарги наложили кругом, а голым кулаком много не побьешься.

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Гость

14:11:58 02-01-2024

Пупок не развяжется у Киева?

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Гость

14:19:32 02-01-2024

Грибочек....... ВИЧ)))))))

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Гость

17:03:25 02-01-2024

Много же ему придётся выпрашивать изоленты у "дружественных " стран.Расходный человеческий материал рядом,под рукой.Но и он когда нибудь закончится.

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Дима

18:14:56 02-01-2024

Ох и трепло)) изоленты ему надо выдать)) пусть замотается))

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