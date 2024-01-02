Зеленский назвал изоляцию Крыма целью Киева в 2024 году
Операция станет "примером для всего мира", считает украинский лидер
02 января 2024, 12:59, ИА Амител
В 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу Economist.
"Изолирование Крыма <...> и подрыв военных возможностей России на полуострове "представляют особую важность для нас", – сказал Зеленский. В публикации также отметили, что Крым и Черное море станут "центром притяжения" военных усилий Киева. Операция станет "примером для всего мира", считает украинский лидер. При этом на востоке ВСУ перейдут в оборону. Оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева он назвал "немедленной задачей".
13:48:27 02-01-2024
Наш то чё говорит? Кому молчит ?
18:58:03 02-01-2024
Гость (13:48:27 02-01-2024) Наш то чё говорит? Кому молчит ?... С электроникой кризис, пиндосы эмбарги наложили кругом, а голым кулаком много не побьешься.
14:11:58 02-01-2024
Пупок не развяжется у Киева?
14:19:32 02-01-2024
Грибочек....... ВИЧ)))))))
17:03:25 02-01-2024
Много же ему придётся выпрашивать изоленты у "дружественных " стран.Расходный человеческий материал рядом,под рукой.Но и он когда нибудь закончится.
18:14:56 02-01-2024
Ох и трепло)) изоленты ему надо выдать)) пусть замотается))