Зеленский назвал изоляцию Крыма целью Киева в 2024 году

Операция станет "примером для всего мира", считает украинский лидер

02 января 2024, 12:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу Economist.

"Изолирование Крыма <...> и подрыв военных возможностей России на полуострове "представляют особую важность для нас", – сказал Зеленский. В публикации также отметили, что Крым и Черное море станут "центром притяжения" военных усилий Киева. Операция станет "примером для всего мира", считает украинский лидер. При этом на востоке ВСУ перейдут в оборону. Оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева он назвал "немедленной задачей".