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Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ"

По его мнению, документ является "возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего"

22 января 2024, 18:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ". Как сообщает РИА Новости, он назвал его "возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

Согласно документу, Украина заявляет о необходимости обеспечить российских украинцев "правами на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступ к украиноязычным СМИ, права на мирное собрание". Кроме того, Зеленский поручил правительству разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях".

К последним в документе относят территории в пределах шести регионов России: Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Политика украина

Комментарии 9

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Гость

18:56:48 22-01-2024

В этих местах много хохлов, но и в Сибири их много, они сюда бежали в 19-20 веках из ридной украины за лучшей долей.

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Гость

02:37:54 23-01-2024

Гость (18:56:48 22-01-2024) В этих местах много хохлов, но и в Сибири их много, они сюда... вася, ты неуч и баран. Украинцев переселяли и раскулачивали. Потому их и в Сибири много. Если они для тебя "хохлы", то ты лаптеногий кацап

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Гость

08:29:36 23-01-2024

Гость (02:37:54 23-01-2024) вася, ты неуч и баран. Украинцев переселяли и раскулачивали.... Раскулаченных к нам в край не ссылали, слишком мягкий климат. Основная масса это добровольные переселенцы по столыпинской реформе. Ну и часть первоцелинники. Среди которых были прощенные хрущем бандеровцы. Судя по всему их потомки здесь регулярно отмечаются.

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Гость

18:58:59 22-01-2024

Для хохла усраина там, где хохлу хорошо. Поэтому главная хохляндия на земле - Канада.

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Элен без ребят

19:57:41 22-01-2024

Гость (18:58:59 22-01-2024) Для хохла усраина там, где хохлу хорошо. Поэтому главная хох... ну все, пропал хоккей. как они в шароварах-то играть будут?

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Гость

20:32:35 22-01-2024

Гость (18:58:59 22-01-2024) Для хохла усраина там, где хохлу хорошо. Поэтому главная хох... Барнаул для хохлов лучшее! Столица Мира!!!

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Гость

20:00:11 22-01-2024

Зеленый пережрал чего то??

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Элен без ребят

20:04:44 22-01-2024

Гость (20:00:11 22-01-2024) Зеленый пережрал чего то??... не, у него другие вещества- назальные.

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гость

15:33:37 23-01-2024

А чего же он тогда по своим то ракетами да бомбам? Чтобы почувствовали идентичность?

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