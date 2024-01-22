Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ"
По его мнению, документ является "возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего"
22 января 2024, 18:19, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ". Как сообщает РИА Новости, он назвал его "возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего".
Согласно документу, Украина заявляет о необходимости обеспечить российских украинцев "правами на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступ к украиноязычным СМИ, права на мирное собрание". Кроме того, Зеленский поручил правительству разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях".
К последним в документе относят территории в пределах шести регионов России: Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
18:56:48 22-01-2024
В этих местах много хохлов, но и в Сибири их много, они сюда бежали в 19-20 веках из ридной украины за лучшей долей.
02:37:54 23-01-2024
Гость (18:56:48 22-01-2024) В этих местах много хохлов, но и в Сибири их много, они сюда... вася, ты неуч и баран. Украинцев переселяли и раскулачивали. Потому их и в Сибири много. Если они для тебя "хохлы", то ты лаптеногий кацап
08:29:36 23-01-2024
Гость (02:37:54 23-01-2024) вася, ты неуч и баран. Украинцев переселяли и раскулачивали.... Раскулаченных к нам в край не ссылали, слишком мягкий климат. Основная масса это добровольные переселенцы по столыпинской реформе. Ну и часть первоцелинники. Среди которых были прощенные хрущем бандеровцы. Судя по всему их потомки здесь регулярно отмечаются.
18:58:59 22-01-2024
Для хохла усраина там, где хохлу хорошо. Поэтому главная хохляндия на земле - Канада.
19:57:41 22-01-2024
Гость (18:58:59 22-01-2024) Для хохла усраина там, где хохлу хорошо. Поэтому главная хох... ну все, пропал хоккей. как они в шароварах-то играть будут?
20:32:35 22-01-2024
Гость (18:58:59 22-01-2024) Для хохла усраина там, где хохлу хорошо. Поэтому главная хох... Барнаул для хохлов лучшее! Столица Мира!!!
20:00:11 22-01-2024
Зеленый пережрал чего то??
20:04:44 22-01-2024
Гость (20:00:11 22-01-2024) Зеленый пережрал чего то??... не, у него другие вещества- назальные.
15:33:37 23-01-2024
А чего же он тогда по своим то ракетами да бомбам? Чтобы почувствовали идентичность?