Зеленский подписал законопроект о мобилизации заключенных
Согласно документу, в ряды ВСУ могут призывать всех заключенных, кроме отбывающих наказание по тяжким статьям
17 мая 2024, 23:21, ИА Амител
Владимир Зеленский одобрил законопроект о мобилизации граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сайта Верховной рады Украины.
Карточка соответствующего законопроекта обновилась. Теперь в ней отмечено, что документ подписал Зеленский. Согласно документу, в ряды ВСУ могут призывать всех заключенных, кроме отбывающих наказание по тяжким статьям.
Напомним, что в апреле Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ ужесточает правила призыва, делает обязательным для военнообязанных обновление своих данных в военкоматах, а также позволяет вручать повестки, даже если призывник лично их не видел. Документ вступает в силу 18 мая.
05:28:25 18-05-2024
А чё так можно что-ли ?
06:59:53 18-05-2024
Гость (05:28:25 18-05-2024) А чё так можно что-ли ?... Нам можно, а им нельзя? Дурной пример, заразителен.
08:24:21 18-05-2024
Гость (05:28:25 18-05-2024) А чё так можно что-ли ?... заметьте - кроме отбывающих наказание по тяжким статьям....