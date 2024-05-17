Зеленский подписал законопроект о мобилизации заключенных

Согласно документу, в ряды ВСУ могут призывать всех заключенных, кроме отбывающих наказание по тяжким статьям

17 мая 2024, 23:21, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Владимир Зеленский одобрил законопроект о мобилизации граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сайта Верховной рады Украины.

Карточка соответствующего законопроекта обновилась. Теперь в ней отмечено, что документ подписал Зеленский. Согласно документу, в ряды ВСУ могут призывать всех заключенных, кроме отбывающих наказание по тяжким статьям.

Напомним, что в апреле Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ ужесточает правила призыва, делает обязательным для военнообязанных обновление своих данных в военкоматах, а также позволяет вручать повестки, даже если призывник лично их не видел. Документ вступает в силу 18 мая.