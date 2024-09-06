Зеленский предложил закончить конфликт на Украине осенью

Он призвал Запад содействовать в завершении противостояния

06 сентября 2024, 20:45, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский захотел завершить конфликт с Россией осенью. Как сообщает "Лента.ру", об этом он сказал в обращении к западным союзникам на встрече контактной группы на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт", – предложил он, при этом попросив помощи и содействия у западных партнеров.

Зеленский считает, что осеннее окончание конфликта поможет восстановить "надежный международный порядок безопасности". Он призвал Запад содействовать в завершении конфликта.

Отметим, что в ходе встречи украинский президент также призвал союзников Киева игнорировать красные линии, обозначенные Россией.