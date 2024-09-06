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Зеленский предложил закончить конфликт на Украине осенью

Он призвал Запад содействовать в завершении противостояния

06 сентября 2024, 20:45, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский захотел завершить конфликт с Россией осенью. Как сообщает "Лента.ру", об этом он сказал в обращении к западным союзникам на встрече контактной группы на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт", – предложил он, при этом попросив помощи и содействия у западных партнеров.

Зеленский считает, что осеннее окончание конфликта поможет восстановить "надежный международный порядок безопасности". Он призвал Запад содействовать в завершении конфликта.

Отметим, что в ходе встречи украинский президент также призвал союзников Киева игнорировать красные линии, обозначенные Россией.

Политика

Комментарии 6

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Морковка и Осел

21:33:01 06-09-2024

И тут морковка опять замаячила перед Ослом ....

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Гость

22:10:31 06-09-2024

Зеленский на Западе ультимативно просит дальнобойные ракеты. По его мнению, как только он получит ракеты, бьющие на 500-800 км, Россия сразу сдастся на условиях Зеленского. Он не понимает, что Россию это еще более озлобит и сплотит

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Гость

23:27:12 06-09-2024

Гость (22:10:31 06-09-2024) Зеленский на Западе ультимативно просит дальнобойные ракеты.... Куда уж, более?

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Гость

11:24:23 07-09-2024

игнорировать красные линии, обозначенные Россией. Не совсем понятно.

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Гость

16:34:34 07-09-2024

Гость (11:24:23 07-09-2024) игнорировать красные линии, обозначенные Россией. Не совсем ... ну если неуч, то тут навряд-ли быстро обучишься. читайте больше исторических документов, архивов

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Гость

10:09:03 08-09-2024

Гость (16:34:34 07-09-2024) ну если неуч, то тут навряд-ли быстро обучишься. читайте бол... Вопрос с подковыркой. Для умных людей. Попробуйте правильно ответить.

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