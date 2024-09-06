Зеленский предложил закончить конфликт на Украине осенью
Он призвал Запад содействовать в завершении противостояния
06 сентября 2024, 20:45, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский захотел завершить конфликт с Россией осенью. Как сообщает "Лента.ру", об этом он сказал в обращении к западным союзникам на встрече контактной группы на авиабазе "Рамштайн" в Германии.
"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт", – предложил он, при этом попросив помощи и содействия у западных партнеров.
Зеленский считает, что осеннее окончание конфликта поможет восстановить "надежный международный порядок безопасности". Он призвал Запад содействовать в завершении конфликта.
Отметим, что в ходе встречи украинский президент также призвал союзников Киева игнорировать красные линии, обозначенные Россией.
21:33:01 06-09-2024
И тут морковка опять замаячила перед Ослом ....
22:10:31 06-09-2024
Зеленский на Западе ультимативно просит дальнобойные ракеты. По его мнению, как только он получит ракеты, бьющие на 500-800 км, Россия сразу сдастся на условиях Зеленского. Он не понимает, что Россию это еще более озлобит и сплотит
23:27:12 06-09-2024
Гость (22:10:31 06-09-2024) Зеленский на Западе ультимативно просит дальнобойные ракеты.... Куда уж, более?
11:24:23 07-09-2024
игнорировать красные линии, обозначенные Россией. Не совсем понятно.
16:34:34 07-09-2024
Гость (11:24:23 07-09-2024) игнорировать красные линии, обозначенные Россией. Не совсем ... ну если неуч, то тут навряд-ли быстро обучишься. читайте больше исторических документов, архивов
10:09:03 08-09-2024
Гость (16:34:34 07-09-2024) ну если неуч, то тут навряд-ли быстро обучишься. читайте бол... Вопрос с подковыркой. Для умных людей. Попробуйте правильно ответить.