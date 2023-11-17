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Зеленский признал, что ВСУ будут отступать без помощи со стороны западных стран

Последнюю неделю украинский президент убеждал западных союзников, что его войска смогут быть готовы к боям этой зимой

17 ноября 2023, 21:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вооруженным силам Украины придется отступить, если Запад прекратит поддерживать страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg, который привел слова президента Владимира Зеленского.

На встрече с представителями СМИ он заявил, что сосредоточен на том, чтобы продолжать получать помощь от Запада. Однако сейчас внимание США и союзников смещенно из-за ситуации на Ближнем Востоке и других причин.

"Без их поддержки мы будем отступать", – заявил политик.В публикации подчеркивается, что последнюю неделю Зеленский убеждал западных союзников, что его войска смогут быть готовы к боям этой зимой.

Комментарии 6

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Гость

22:11:10 17-11-2023

А в Украине яйца и курятина подорожали ?

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Гость

08:12:11 18-11-2023

Гость (22:11:10 17-11-2023) А в Украине яйца и курятина подорожали ? ... У них жизнь обесценилась, а ты про курятину спрашиваешь… У тебя в голове только опилки?

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Гость

11:08:44 19-11-2023

Гость (08:12:11 18-11-2023) У них жизнь обесценилась, а ты про курятину спрашиваешь… У т... У него опилки, как и у всех хахлов.

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Гость

09:28:54 18-11-2023

Гость (22:11:10 17-11-2023) А в Украине яйца и курятина подорожали ? ... По-русски правильно НА украине.

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Гость

12:13:02 18-11-2023

Гость (22:11:10 17-11-2023) А в Украине яйца и курятина подорожали ? ... Да, трудно тебе жить без яиц...

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Гость

02:55:52 18-11-2023

А пока ..."Слабым манием руки на русских двинул он полки'. Недавно снесли памятник Пушкину-у них еще пара извилин распрямилась.

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