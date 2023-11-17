Зеленский признал, что ВСУ будут отступать без помощи со стороны западных стран

Последнюю неделю украинский президент убеждал западных союзников, что его войска смогут быть готовы к боям этой зимой

17 ноября 2023, 21:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженным силам Украины придется отступить, если Запад прекратит поддерживать страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg, который привел слова президента Владимира Зеленского.

На встрече с представителями СМИ он заявил, что сосредоточен на том, чтобы продолжать получать помощь от Запада. Однако сейчас внимание США и союзников смещенно из-за ситуации на Ближнем Востоке и других причин.

"Без их поддержки мы будем отступать", – заявил политик.В публикации подчеркивается, что последнюю неделю Зеленский убеждал западных союзников, что его войска смогут быть готовы к боям этой зимой.