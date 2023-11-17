Зеленский признал, что ВСУ будут отступать без помощи со стороны западных стран
Последнюю неделю украинский президент убеждал западных союзников, что его войска смогут быть готовы к боям этой зимой
17 ноября 2023, 21:21, ИА Амител
Вооруженным силам Украины придется отступить, если Запад прекратит поддерживать страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg, который привел слова президента Владимира Зеленского.
На встрече с представителями СМИ он заявил, что сосредоточен на том, чтобы продолжать получать помощь от Запада. Однако сейчас внимание США и союзников смещенно из-за ситуации на Ближнем Востоке и других причин.
"Без их поддержки мы будем отступать", – заявил политик.В публикации подчеркивается, что последнюю неделю Зеленский убеждал западных союзников, что его войска смогут быть готовы к боям этой зимой.
22:11:10 17-11-2023
А в Украине яйца и курятина подорожали ?
08:12:11 18-11-2023
Гость (22:11:10 17-11-2023) А в Украине яйца и курятина подорожали ? ... У них жизнь обесценилась, а ты про курятину спрашиваешь… У тебя в голове только опилки?
11:08:44 19-11-2023
Гость (08:12:11 18-11-2023) У них жизнь обесценилась, а ты про курятину спрашиваешь… У т... У него опилки, как и у всех хахлов.
09:28:54 18-11-2023
Гость (22:11:10 17-11-2023) А в Украине яйца и курятина подорожали ? ... По-русски правильно НА украине.
12:13:02 18-11-2023
Гость (22:11:10 17-11-2023) А в Украине яйца и курятина подорожали ? ... Да, трудно тебе жить без яиц...
02:55:52 18-11-2023
А пока ..."Слабым манием руки на русских двинул он полки'. Недавно снесли памятник Пушкину-у них еще пара извилин распрямилась.