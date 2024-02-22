Зеленский признал отсутствие плана Б на случай отказа США от помощи Украине
Он сказал, что украинским властям надо будет "найти что-то похожее"
22 февраля 2024, 19:59, ИА Амител
Патроны и флаг НАТО / Фото: unsplash.com
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не предоставят Украине помощь. Об этом сообщает РИА Новости.
Журналисты спросили у Зеленского, есть ли у Киева запасной план на случай отказа США от помощи. Он сказал, что украинским властям надо будет "найти что-то похожее".
"Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии", – ответил украинский лидер.Он добавил, что без помощи западных союзников украинские войска будут нести все больше потерь.
20:33:04 22-02-2024
Зеленский знает ?
20:47:15 22-02-2024
Журналисты спросили у Зеленского, есть ли у Киева запасной план на случай отказа США от помощи. Он сказал, что украинским властям надо будет "найти что-то похожее"./// Похожее? Только Россия может заменить в данном случае США. Как только украинские власти перейдут на сторону России, так сразу помощь!
10:48:31 23-02-2024
Да уж плакали денюшки дяди сэма. Сам признался.