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Зеленский признал отсутствие плана Б на случай отказа США от помощи Украине

Он сказал, что украинским властям надо будет "найти что-то похожее"

22 февраля 2024, 19:59, ИА Амител

Патроны и флаг НАТО / Фото: unsplash.com
Патроны и флаг НАТО / Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не предоставят Украине помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили у Зеленского, есть ли у Киева запасной план на случай отказа США от помощи. Он сказал, что украинским властям надо будет "найти что-то похожее".

"Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии", – ответил украинский лидер.Он добавил, что без помощи западных союзников украинские войска будут нести все больше потерь.

Политика

Комментарии 3

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Гость

20:33:04 22-02-2024

Зеленский знает ?

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Гость

20:47:15 22-02-2024

Журналисты спросили у Зеленского, есть ли у Киева запасной план на случай отказа США от помощи. Он сказал, что украинским властям надо будет "найти что-то похожее"./// Похожее? Только Россия может заменить в данном случае США. Как только украинские власти перейдут на сторону России, так сразу помощь!

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гость

10:48:31 23-02-2024

Да уж плакали денюшки дяди сэма. Сам признался.

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