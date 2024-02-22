Зеленский признал отсутствие плана Б на случай отказа США от помощи Украине

Он сказал, что украинским властям надо будет "найти что-то похожее"

22 февраля 2024, 19:59, ИА Амител

Патроны и флаг НАТО / Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не предоставят Украине помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили у Зеленского, есть ли у Киева запасной план на случай отказа США от помощи. Он сказал, что украинским властям надо будет "найти что-то похожее".

"Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии", – ответил украинский лидер.Он добавил, что без помощи западных союзников украинские войска будут нести все больше потерь.