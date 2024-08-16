Зеленский призвал Раду срочно рассмотреть закон о гражданстве для наемников

Документ предполагает, что украинский паспорт смогут получить и наемные военные, и их родные

16 августа 2024, 07:14, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду срочно рассмотреть закон о предоставлении воюющим в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранным наемникам и их родным право получать гражданство Украины. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины, и должны получить такое уважение от украинского государства. Также это справедливо распространить и на их родных", — заявил он.

Украинский президент также призвал депутатов рассмотреть законопроекты о выплатах военным, участвующим в нападении на Курскую область, а также лишения званий военных, перешедших на российскую сторону в ходе конфликта.