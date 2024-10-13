Зеленский прокомментировал российское наступление в Курской области

Ранее СМИ сообщили, что в Курской области началась вторая фаза активного контрнаступления ВС РФ

13 октября 2024, 07:01, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Российская армия попыталась оттеснить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в социальных сетях.

"Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи", – прокомментировал он ситуацию.

Как сообщает издание "Страна", в Курской области российским войскам удалось продвинуться "на левом фланге украинского плацдарма", что поставило под угрозу окружения части ВСУ.

Ранее СМИ сообщили, что в Курской области началась вторая фаза активного контрнаступления ВС РФ. В публикациях утверждается, что большинство солдат ВСУ в курском приграничье покидают свои позиции. Кроме того, российским войскам удалось без боя взять хутор Зеленый Шлях. Также ВС РФ взяли под контроль Нижний Клин, уточняет канал со ссылкой на военных блогеров.