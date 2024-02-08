Зеленский снял Залужного с должности главкома ВСУ

Теперь руководить украинскими войсками будет Сырский

08 февраля 2024, 23:55, ИА Амител

Солдаты маршируют / Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным обновление руководства армии и предложил ему "остаться в команде". Об этом сообщает РИА Новости.

Сам Залужный после встречи заявил, что обсудил с Зеленским новые подходы и решения, которые нужны для изменения стратегии ВСУ. Он признал, что стоящие сейчас задачи отличаются от тех, что были ранее. Он поблагодарил всех коллег из команд Генштаба и Минобороны, а также офиса главы государства.

Новым главнокомандующим стал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Зеленский отметил, что провел десятки разговоров с "командирами разного уровня", которых рассматривают на руководящие должности в армии.

Соответствующих указов о смене руководства ВСУ на сайте офиса главы государства пока нет.