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Зеленский снял Залужного с должности главкома ВСУ

Теперь руководить украинскими войсками будет Сырский

08 февраля 2024, 23:55, ИА Амител

Солдаты маршируют / Фото: unsplash.com
Солдаты маршируют / Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным обновление руководства армии и предложил ему "остаться в команде". Об этом сообщает РИА Новости.

Сам Залужный после встречи заявил, что обсудил с Зеленским новые подходы и решения, которые нужны для изменения стратегии ВСУ. Он признал, что стоящие сейчас задачи отличаются от тех, что были ранее. Он поблагодарил всех коллег из команд Генштаба и Минобороны, а также офиса главы государства.

Новым главнокомандующим стал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Зеленский отметил, что провел десятки разговоров с "командирами разного уровня", которых рассматривают на руководящие должности в армии.

Соответствующих указов о смене руководства ВСУ на сайте офиса главы государства пока нет.

Политика украина

Комментарии 5

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Гость

07:27:22 09-02-2024

У Залужного не получилось, может сейчас Сырский попрет

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Гость

08:44:21 09-02-2024

Гость (07:27:22 09-02-2024) У Залужного не получилось, может сейчас Сырский попрет... Всё мечтаешь о перемоге? Жаль, матерно нельзя тебе ответить...

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Гость

10:45:43 09-02-2024

Гость (08:44:21 09-02-2024) Всё мечтаешь о перемоге? Жаль, матерно нельзя тебе ответить.... Да он прикалывается, а ты не въезжаешь.

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Гость

10:54:04 09-02-2024

Гость (07:27:22 09-02-2024) У Залужного не получилось, может сейчас Сырский попрет... Генерал "200", Дебальцевский котловодец) У него точно "получится") Мы его уже неоднократно "имели")

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Гость

08:51:09 09-02-2024

Пауки в банке...

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