Зеленский снял Залужного с должности главкома ВСУ
Теперь руководить украинскими войсками будет Сырский
08 февраля 2024, 23:55, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным обновление руководства армии и предложил ему "остаться в команде". Об этом сообщает РИА Новости.
Сам Залужный после встречи заявил, что обсудил с Зеленским новые подходы и решения, которые нужны для изменения стратегии ВСУ. Он признал, что стоящие сейчас задачи отличаются от тех, что были ранее. Он поблагодарил всех коллег из команд Генштаба и Минобороны, а также офиса главы государства.
Новым главнокомандующим стал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Зеленский отметил, что провел десятки разговоров с "командирами разного уровня", которых рассматривают на руководящие должности в армии.
Соответствующих указов о смене руководства ВСУ на сайте офиса главы государства пока нет.
07:27:22 09-02-2024
У Залужного не получилось, может сейчас Сырский попрет
08:44:21 09-02-2024
Гость (07:27:22 09-02-2024) У Залужного не получилось, может сейчас Сырский попрет... Всё мечтаешь о перемоге? Жаль, матерно нельзя тебе ответить...
10:45:43 09-02-2024
Гость (08:44:21 09-02-2024) Всё мечтаешь о перемоге? Жаль, матерно нельзя тебе ответить.... Да он прикалывается, а ты не въезжаешь.
10:54:04 09-02-2024
Гость (07:27:22 09-02-2024) У Залужного не получилось, может сейчас Сырский попрет... Генерал "200", Дебальцевский котловодец) У него точно "получится") Мы его уже неоднократно "имели")
08:51:09 09-02-2024
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