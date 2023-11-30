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Зеленский: Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым

Украинский лидер считает, что "территории возвращаются с людьми", однако если они не хотят — то вернуть регион крайне сложно

30 ноября 2023, 20:59, ИА Амител

Танки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Танки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вернуть Донбасс будет даже труднее, чем Крым. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами во время поездки в Николаев.

"Будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно", – заявил он.В ходе той же встречи Зеленский высказал сомнения в том, что Украина когда-либо станет членом Североатлантического альянса. При этом он подчеркнул, что Киев продолжит двигаться к натовским стандартам и стране придется сделать все необходимое, чтобы нацбезопасность "была на высшем уровне".

украина спецоперация

Комментарии 10

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Гость

21:20:12 30-11-2023

России еще предстоит освободить половину ДНР.

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Гость

22:06:26 30-11-2023

Гость (21:20:12 30-11-2023) России еще предстоит освободить половину ДНР.... И не только. Одессу и Николаев.

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Гость

21:57:48 30-11-2023

Не могу себе представить чтобы во время Великой Отечественной Войны, в которой ПОБЕДИЛИ мои ДЕДЫ , Совинформбюро передовало мнение Адольфа Гитлера...( по поводу освобождения немецких территорий и вступлению в какие то блоки...

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Гость

10:39:03 01-12-2023

Гость (21:57:48 30-11-2023) Не могу себе представить чтобы во время Великой Отечественно... Представить не можете, а оно было. В газетах периодически печатали его речи.

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Гость

10:59:31 01-12-2023

Гость (21:57:48 30-11-2023) Не могу себе представить чтобы во время Великой Отечественно... Нормальных людей больше волнует, что подумали бы ваши деды. Они тоже воевали с украинцами. Вместе.

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Гость

12:22:07 01-12-2023

Гость (10:59:31 01-12-2023) Нормальных людей больше волнует, что подумали бы ваши деды. ... Однако, были и бандеровцы на Украине в то время, которые радостно приветствовали Гитлера.

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Чапай

22:45:57 30-11-2023

В кои то веки клоуна отпустило. Здравые мысли появились. Видимо перебои с поставками дури.

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Гость

05:34:31 01-12-2023

Чапай (22:45:57 30-11-2023) В кои то веки клоуна отпустило. Здравые мысли появились. Вид... Ну а толку? Его на следующих выборах не переизберут просто за такие мысли. Сами украинцы настроены абсолютно противоположно и выберут того, кто будет поддерживать их взгляды. Это надолго.

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Гость

22:54:29 30-11-2023

Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым--------- А што, Зеля увидел в Крыму подвижки под себя? Это в каком же угаре он был...

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Гость

09:51:52 01-12-2023

"Собака лает, караван идет, его мнение никого не интересует, потому, что от него ничего не зависит.

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