Зеленский: Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым
Украинский лидер считает, что "территории возвращаются с людьми", однако если они не хотят — то вернуть регион крайне сложно
30 ноября 2023, 20:59, ИА Амител
Вернуть Донбасс будет даже труднее, чем Крым. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами во время поездки в Николаев.
"Будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно", – заявил он.В ходе той же встречи Зеленский высказал сомнения в том, что Украина когда-либо станет членом Североатлантического альянса. При этом он подчеркнул, что Киев продолжит двигаться к натовским стандартам и стране придется сделать все необходимое, чтобы нацбезопасность "была на высшем уровне".
21:20:12 30-11-2023
России еще предстоит освободить половину ДНР.
22:06:26 30-11-2023
Гость (21:20:12 30-11-2023) России еще предстоит освободить половину ДНР.... И не только. Одессу и Николаев.
21:57:48 30-11-2023
Не могу себе представить чтобы во время Великой Отечественной Войны, в которой ПОБЕДИЛИ мои ДЕДЫ , Совинформбюро передовало мнение Адольфа Гитлера...( по поводу освобождения немецких территорий и вступлению в какие то блоки...
10:39:03 01-12-2023
Гость (21:57:48 30-11-2023) Не могу себе представить чтобы во время Великой Отечественно... Представить не можете, а оно было. В газетах периодически печатали его речи.
10:59:31 01-12-2023
Гость (21:57:48 30-11-2023) Не могу себе представить чтобы во время Великой Отечественно... Нормальных людей больше волнует, что подумали бы ваши деды. Они тоже воевали с украинцами. Вместе.
12:22:07 01-12-2023
Гость (10:59:31 01-12-2023) Нормальных людей больше волнует, что подумали бы ваши деды. ... Однако, были и бандеровцы на Украине в то время, которые радостно приветствовали Гитлера.
22:45:57 30-11-2023
В кои то веки клоуна отпустило. Здравые мысли появились. Видимо перебои с поставками дури.
05:34:31 01-12-2023
Чапай (22:45:57 30-11-2023) В кои то веки клоуна отпустило. Здравые мысли появились. Вид... Ну а толку? Его на следующих выборах не переизберут просто за такие мысли. Сами украинцы настроены абсолютно противоположно и выберут того, кто будет поддерживать их взгляды. Это надолго.
22:54:29 30-11-2023
Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым--------- А што, Зеля увидел в Крыму подвижки под себя? Это в каком же угаре он был...
09:51:52 01-12-2023
"Собака лает, караван идет, его мнение никого не интересует, потому, что от него ничего не зависит.