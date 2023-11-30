Зеленский: Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым

Украинский лидер считает, что "территории возвращаются с людьми", однако если они не хотят — то вернуть регион крайне сложно

30 ноября 2023, 20:59, ИА Амител

Танки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вернуть Донбасс будет даже труднее, чем Крым. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами во время поездки в Николаев.

"Будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно", – заявил он.В ходе той же встречи Зеленский высказал сомнения в том, что Украина когда-либо станет членом Североатлантического альянса. При этом он подчеркнул, что Киев продолжит двигаться к натовским стандартам и стране придется сделать все необходимое, чтобы нацбезопасность "была на высшем уровне".