Зеленский усомнился, что Украина когда-либо станет членом НАТО

Зеленский подчеркнул, что Киев продолжит двигаться к натовским стандартам и стране придется сделать все необходимое, чтобы нацбезопасность "была на высшем уровне"

30 ноября 2023, 18:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинский президент Владимир Зеленский высказал сомнения в том, что Украина когда-либо станет членом Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи со студентами в Николаеве у него спросили о дальнейших перспективах укрепления безопасности страны. Отвечая на вопрос, он отметил, что это станет приоритетным направлением работы властей, однако Зеленский признался, что не знает, вступит ли Украина в НАТО.

"Как оно будет, мы точно не знаем. <...> Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но..." – сказал он.Зеленский подчеркнул, что Киев продолжит двигаться к натовским стандартам и стране придется сделать все необходимое, чтобы нацбезопасность "была на высшем уровне".