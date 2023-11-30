Зеленский усомнился, что Украина когда-либо станет членом НАТО
Зеленский подчеркнул, что Киев продолжит двигаться к натовским стандартам и стране придется сделать все необходимое, чтобы нацбезопасность "была на высшем уровне"
30 ноября 2023, 18:58, ИА Амител
Украинский президент Владимир Зеленский высказал сомнения в том, что Украина когда-либо станет членом Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС.
Во время встречи со студентами в Николаеве у него спросили о дальнейших перспективах укрепления безопасности страны. Отвечая на вопрос, он отметил, что это станет приоритетным направлением работы властей, однако Зеленский признался, что не знает, вступит ли Украина в НАТО.
"Как оно будет, мы точно не знаем. <...> Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но..." – сказал он.Зеленский подчеркнул, что Киев продолжит двигаться к натовским стандартам и стране придется сделать все необходимое, чтобы нацбезопасность "была на высшем уровне".
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