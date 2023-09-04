Зеленский уволил министра обороны Резникова. Кто может занять его место?
Президент Украины назвал только одно имя
04 сентября 2023, 07:30, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что решил снять Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Рассказываем, почему уволили главу военного ведомства и кто теперь может занять его место.
Правда ли, что Резникова уволили?
Да. Как пишет ТАСС, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.
"Я решил произвести замену министра обороны Украины", – заявил глава государства в видеообращении.
По какой причине Резникова отправили в отставку?
Зеленский не назвал конкретную причину, но отметил, что ведомство "нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".
ТАСС при этом пишет, что украинское Минобороны и лично Резников не раз становились объектами критики из-за коррупционных скандалов.
Уже известно, кто может стать новым министром обороны Украины?
Да. Как отметил Зеленский, "сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров".
"Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", – подчеркнул Зеленский.
Кто такой Рустем Умеров?
Рустем Умеров родился в семье крымских татар в 1982 году в Самарканде. Учился в гимназии в Крыму и получил стипендию по программе FLEX. Окончил бакалавриат и магистратуру по экономике и финансам в Национальной академии управления Украины. Также занимался бизнесом в США и основал крымско-татарские общественные организации, подконтрольные американским фондам.
В 2019-м Умерова избрали депутатом Верховной рады Украины от партии "Голос". С 2022-го он возглавляет Фонд госимущества Украины. Входил в состав группы от Киева на мирных переговорах с Россией в 2022 году, которые проходили в Белоруссии.
07:50:50 04-09-2023
От главы фонда имущества- в министры обороны.Головокружительная карьера.
11:01:55 04-09-2023
Резников... Ну как можно было человека с такой фамилией допускать к армии? Кт о не знает, "резник"- это у иудеев специальный человек, занимающийся забоем животных, согласно всех канонов кашрута, т.е. "правильности"...
11:51:40 04-09-2023
Гость (11:01:55 04-09-2023) Резников... Ну как можно было человека с такой фамилией допу... У них и пианист занимается забоем...
12:09:29 04-09-2023
Один министр "умер", второй Умер... Совсем чувство юмора потеряли!
12:59:47 04-09-2023
Если депортация, то за пределы СССР, а так татар просто переселили.