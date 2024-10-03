Зеленский: Запад не готов сбивать ракеты и дроны РФ над Украиной

Киев "работает со всеми" по этому вопросу, заявил украинский политик

03 октября 2024, 22:46, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Автор: Evgeniy Maloletka / AP/TASS

Западные союзники пока не готовы сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в небе над Украиной, Киев "работает со всеми" по этому вопросу. Как сообщают "Ведомости", об этом заявил президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в украинской столице.

При этом украинский президент упомянул конфликт на Ближнем Востоке, отметив готовность стран Запада помогать Израилю защитить его воздушное пространство.

"Безусловно, хочется, чтобы про Украину не забывали [на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке]", – сказал он.

Также президент Украины призвал союзников обеспечить поставки Киеву "соответствующего оружия". Он еще раз попросил разрешить украинским властям наносить удары вглубь России.