Зеленский: Запад не готов сбивать ракеты и дроны РФ над Украиной
Киев "работает со всеми" по этому вопросу, заявил украинский политик
03 октября 2024, 22:46, ИА Амител
Западные союзники пока не готовы сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в небе над Украиной, Киев "работает со всеми" по этому вопросу. Как сообщают "Ведомости", об этом заявил президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в украинской столице.
При этом украинский президент упомянул конфликт на Ближнем Востоке, отметив готовность стран Запада помогать Израилю защитить его воздушное пространство.
"Безусловно, хочется, чтобы про Украину не забывали [на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке]", – сказал он.
Также президент Украины призвал союзников обеспечить поставки Киеву "соответствующего оружия". Он еще раз попросил разрешить украинским властям наносить удары вглубь России.
08:22:39 04-10-2024
Хорошая новость. Хотя не понятная, стопудово сейчас именно они и сбивают. Он наверное хочет чтобы сбивали с территории Польши, типа Россия забоится же по Польше бить
09:51:42 04-10-2024
Уж очень ему хочется, чтобы запад по полной вписался за него, чувствует гнида, что дни его сочтены.
10:10:01 04-10-2024
"украинский президент" - ???
вы о чем вообще??? а вот кто-то недавно потешался, типа ципсо на амике нет.
хотите писать "президент" - пишите уж типа "просроченный президент", "истекший президент", иль сами чего выдумайте.
нет у них легитимного.
10:45:45 04-10-2024
Как он вообще это себе представляет ? Это технически невозможно с территории стран НАТО, т.к. дальность поражения ракет ПВО очень небольшая. Это возможно только в том случае, если страны НАТО введут свои силы ПВО на Украину, чего он усиленно и добивается.