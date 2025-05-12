Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции
По словам украинского политика, он хочет встретиться с российским президентом лично
12 мая 2025, 09:00, ИА Амител
Украина ждет прекращения огня с 12 мая и готова уже 15 мая начать с Россией переговоры в Турции. Как сообщает ТАСС, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в соцсетях.
"Мы ждем завтра прекращения огня – полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично", – заявил он.
Напомним, ранее Путин предложил украинским властям возобновить прямые переговоры без предварительных условий. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.
После этого Зеленский заявил, что готов на переговоры в случае введения 30-дневнего прекращения огня. Следом президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение Путина.
10:02:39 12-05-2025
Ну вот, мяч на нашей стороне, что ответит и сделает президент?
10:07:42 12-05-2025
Гость (10:02:39 12-05-2025) Ну вот, мяч на нашей стороне, что ответит и сделает президен... сколько ж повторять - денацификация и демилитаризация.
запомните уже.
и да - следующее предложение хуже предыдущего.
10:23:39 12-05-2025
Musik (10:07:42 12-05-2025) сколько ж повторять - денацификация и демилитаризация.за... Так для этого нужно встретиться и договориться или закончить СВО с поставленными целями или не, умник?)
11:05:16 12-05-2025
Гость (10:23:39 12-05-2025) Так для этого нужно встретиться и договориться или закончить... Ну вот к примеру в сорок пятом фашистов просто поставили перед фактом что всё, приплыли. Художник сразу всё понял и тут же выпилился, остальные кто на виселицу, кто в Аргентину.
Почему сейчас не так?
11:36:16 12-05-2025
5 (11:05:16 12-05-2025) Ну вот к примеру в сорок пятом фашистов просто поставили пер... патамушта И.В.Сталина нет.
10:06:07 12-05-2025
Это уже интересно! Кто кого...
10:09:39 12-05-2025
Гость (10:06:07 12-05-2025) Это уже интересно! Кто кого... ... если зе еще координаты пришлет - будет проще...
10:11:06 12-05-2025
Детский сад - штаны на лямках. Зеленский по КВН соскучился.
10:20:09 12-05-2025
Грозненький такой
10:23:29 12-05-2025
Если с головой приедет, сохранит остатки Украины, иначе ..
10:40:41 12-05-2025
dok_СФ (10:23:29 12-05-2025) Если с головой приедет, сохранит остатки Украины, иначе .. ... Ну какие с нацистами переговоры? Только полная капитуляция.
10:29:39 12-05-2025
Пока до Гибралтара всё не застеклим - эти упоротые чубатые не успокоятся.
10:46:39 12-05-2025
Мы ждем завтра прекращения огня --- ну так об этом еще надо договриться
11:22:18 12-05-2025
Ну пусть ждет ))) Клоун.
12:31:33 12-05-2025
А зачем вообще нашему президенту переговариваться не понятно с кем
12:53:29 12-05-2025
не по понятиям президенту базарить с клоуном
14:51:57 12-05-2025
после дождичка в четверг
19:06:11 12-05-2025
Путин предложил переговоры без предварительных условий. А клоун имеет наглость ставить условия прекращения огня. Россия уже прекращала огонь на пасхальное перемирие и на дни празднования Победы и выполнила, а укры нарушали. До этого на 30 дней Россия не бомбила энергообьекты Украины, а Украина наоборот усилила бомбёжку. Так что теперь очередь прекращения огня за Украиной. Но этого мало, ещё она должна вывести свои войска с 4 регионов Донбасса, Херсончины и Запорожья. Тогда можно договариваться о мире