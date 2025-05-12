Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции

По словам украинского политика, он хочет встретиться с российским президентом лично

12 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: MARTIN DIVISEK / EPA / ТАСС

Украина ждет прекращения огня с 12 мая и готова уже 15 мая начать с Россией переговоры в Турции. Как сообщает ТАСС, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в соцсетях.

"Мы ждем завтра прекращения огня – полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично", – заявил он.

Напомним, ранее Путин предложил украинским властям возобновить прямые переговоры без предварительных условий. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.

После этого Зеленский заявил, что готов на переговоры в случае введения 30-дневнего прекращения огня. Следом президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение Путина.