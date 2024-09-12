Зеленский заявил, что контрнаступление России под Курском якобы идет по плану Украины

Он также заверил, что Киев давно наблюдает скопление сил на территории Белоруссии

12 сентября 2024, 20:05, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил контрнаступление Вооруженных сил (ВС) России под Курском и описал его фразой "все идет по нашему плану". Как сообщает "Лента.ру", об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Он также заверил, что Киев давно наблюдает скопление сил на территории Белоруссии. Зеленский утверждает, что якобы "контролирует этот процесс".

Напомним, что информация о масштабном контрнаступлении в Курской области появилась 11 сентября. После ее подтвердил и командир "Ахмата" Апти Алаудинов.