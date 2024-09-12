Зеленский заявил, что контрнаступление России под Курском якобы идет по плану Украины
Он также заверил, что Киев давно наблюдает скопление сил на территории Белоруссии
12 сентября 2024, 20:05, ИА Амител
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил контрнаступление Вооруженных сил (ВС) России под Курском и описал его фразой "все идет по нашему плану". Как сообщает "Лента.ру", об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Он также заверил, что Киев давно наблюдает скопление сил на территории Белоруссии. Зеленский утверждает, что якобы "контролирует этот процесс".
Напомним, что информация о масштабном контрнаступлении в Курской области появилась 11 сентября. После ее подтвердил и командир "Ахмата" Апти Алаудинов.
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21:17:16 12-09-2024
Всовсем унюхолся.....
21:35:11 12-09-2024
Клоунесса ,а не президент Украины
21:43:17 12-09-2024
Были новости об успехах?
Писали , что началось
07:27:33 13-09-2024
Гость (21:43:17 12-09-2024) Были новости об успехах?Писали , что началось... 180 квадратных километров и 12 населенных пунктов очистили от хохлов. Это успех или как?
12:29:24 13-09-2024
Гость (07:27:33 13-09-2024) 180 квадратных километров и 12 населенных пунктов очистили о... Вы лично видели или опять Апти рассказал?
07:28:48 13-09-2024
Гость (21:48:07 12-09-2024) Наша трагедия, как нации в том, что Вы Людмила и миллионы та... Трагедия нации не у нас, а у соседей, где две трети населения перестали быть людьми и превратились в жЫвотных.
08:33:56 13-09-2024
идет по плану Украины -- там вообще все идет по плану. Только никто не знает куда
08:46:15 13-09-2024
Ну мы же не знаем какой у него был план, может цель была в захвате сосисок из Пятерочки и количество погибших не имеет значение.
08:51:05 13-09-2024
Сидит, гитлер недоделанный. Вот это квнщик, и не смешно..... Деньги американские весь разум затмили, неужели ему не жалко собственный народ, страну? А у него нет страны, родины. Он со своей тупой олэной накупил замков по всему миру, только не попользуешться ими, ликвидируют тебя, наркуша.....
09:41:37 13-09-2024
Не важно, что на земле происходит, важно делать громкие заявления, "хорошая мина при плохой игре"