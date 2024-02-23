Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ
Он утверждает, что это наступление "удивит" Россию
23 февраля 2024, 19:42, ИА Амител
Флаг НАТО и патроны / Фото: unsplash.com
ВСУ готовят новое контрнаступление в Черном море и зоне спецоперации. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Он утверждает, что это наступление "удивит" Россию.
Напомним, что ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что штаб, который планировал украинское контрнаступление, работает за пределами Украины – преимущественно в Прибалтике.
Всего за время контрнаступление Киев потерял почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и порядка 2,4 тысячи единиц бронетехники.
21:11:58 23-02-2024
Возможно они не шутят. Ребята гибнут. 22 февраля на улице Аносова, 8, состоялось прощание с нашим земляком из Барнаула Гулюченко Сергеем Николаевичем, 27.02.1972 года рождения. При выполнении боевого задания он погиб в зоне СВО. Служил в 169 бригаде, 6 рота, был заместителем командира роты. При атаке 3-х дронов,,закрыл собой боевого товарища. Представлен к одну Мужества. Посмертно.
14:07:32 24-02-2024
Гость (21:11:58 23-02-2024) Возможно они не шутят. Ребята гибнут. 22 февраля на улице Ан... Шутя или нет, а готовиться надо!
21:18:49 23-02-2024
Пора нагнуть Зелю.
21:39:36 23-02-2024
Новый контрахрюк? Ну ОК, давай. Ждем тебя.
09:03:40 24-02-2024
Гость (21:39:36 23-02-2024) Новый контрахрюк? Ну ОК, давай. Ждем тебя.... ждёте то Вы его за мамкиной юбкой, а не в окопе
11:28:38 24-02-2024
Гость (09:03:40 24-02-2024) ждёте то Вы его за мамкиной юбкой, а не в окопе... Не всем же быть рэмбо как ты, тут другой вопрос а сам то ты где?
13:24:03 24-02-2024
Гость (09:03:40 24-02-2024) ждёте то Вы его за мамкиной юбкой, а не в окопе... Да, я не в окопе. У меня бронь. Я в тылу обеспечиваю обороноспособность страны. Кую ее безопасность. А кроме этого я еще и материально помогаю фронту. Спальники и маскировочные сети, купленные в том числе и на мои личные деньги, служат ребятам на ленточке.
11:19:10 24-02-2024
Сейчас акценты смещаются на рои дронов и высокоточное дальнобойное. Так что стоит ждать и атаку на мост, и массированные налеты мелких "птичек" туда, куда они дотянутся.
15:48:35 24-02-2024
Ну да контрахрюк наверняка будет. Поляки и прибалты закатав рукава в психическую атаку пойдут. Ширнутся и пойдут. Так всегда и было. А немцы будут их сзади подгонять