Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве националистки Фарион
По словам украинского лидера, ему 18 лет
25 июля 2024, 20:45, ИА Амител
Подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион задержали в Днепропетровске. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил Владимир Зеленский.
"Задержан 18-летний юноша. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы", – написал украинский президент.
Он утверждает, что операция была непростой и потребовала усилий множества сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, что Фарион застрелили на прошлой неделе. Как сообщали украинские СМИ, она получила пулевое ранение во Львове, а после скончалась в больнице. Сама экс-депутат была скандально известна своими резкими высказываниями. Она активно выступала против русскоязычной культуры, поддерживала идеи украинского национализма и желала смерти всем, кого ненавидела: русским детям, украинским малышам с русскими именами, священникам УПЦ, а также к оппозиционным и провластным украинским политикам.
21:46:58 25-07-2024
Повязали мальчонку.Украинских ЦИПСО ждет та же участь.Но попозже.
08:23:26 26-07-2024
Мальчонка наверное на мове хреново разговаривал, решили наказать, назначили виновным в убийстве нацистски. Молодой, попинали, уже наверное признался. Еще попинают, может сказать, что и в Трампа на самом деле он стрелял
08:44:37 26-07-2024
Гость (08:23:26 26-07-2024) Мальчонка наверное на мове хреново разговаривал, решили нака... Эта мальчонка не просто мальчонка, это нацист из национал социализм/белая власть (запрещенная на территории РФ).
11:00:04 26-07-2024
Гость (08:44:37 26-07-2024) Эта мальчонка не просто мальчонка, это нацист из национал со... это нацист --- О, нацист нациста. Как так
11:15:36 26-07-2024
Гость (11:00:04 26-07-2024) это нацист --- О, нацист нациста. Как так... Каждый держится своей нации.
14:07:03 26-07-2024
Гость (11:15:36 26-07-2024) Каждый держится своей нации.... Так у нацистки Фарион и убившей ее нациста вроде бы одна нация
09:17:52 26-07-2024
Как жуки в банке, жрут друг друга.
12:10:25 26-07-2024
Гость (09:17:52 26-07-2024) Как жуки в банке, жрут друг друга.... Они же бесы. Рагули. "Из города Киева, из логова змиева..." Да и Гоголь писал, что все торговки, сидящие на рынке- ведьмы. Знали предки, с кем дело имели...
14:14:04 26-07-2024
Гость (12:10:25 26-07-2024) Они же бесы. Рагули. "Из города Киева, из логова змиева..." ... Гоголь в корень смотрел, 200 лет прошло, а как вчера написано.
09:34:05 29-07-2024
Собаке - собачья смерть...