Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве националистки Фарион

По словам украинского лидера, ему 18 лет

25 июля 2024, 20:45, ИА Амител

Ирина Фарион / Кадр из видео: YouTube

Подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион задержали в Днепропетровске. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил Владимир Зеленский.

"Задержан 18-летний юноша. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы", – написал украинский президент.

Он утверждает, что операция была непростой и потребовала усилий множества сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что Фарион застрелили на прошлой неделе. Как сообщали украинские СМИ, она получила пулевое ранение во Львове, а после скончалась в больнице. Сама экс-депутат была скандально известна своими резкими высказываниями. Она активно выступала против русскоязычной культуры, поддерживала идеи украинского национализма и желала смерти всем, кого ненавидела: русским детям, украинским малышам с русскими именами, священникам УПЦ, а также к оппозиционным и провластным украинским политикам.