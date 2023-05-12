Зеленскому не разрешили выступить в финале Евровидения
Вещатели отметили, что конкурс не носит политический характер
12 мая 2023, 11:16, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Европейский вещательный союз отклонил просьбу Владимира Зеленского выступить с видеообращением в финале Евровидения, сообщает Times.
"Просьба господина Зеленского выступить перед зрителями Евровидения хотя и была сделана с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена", – заявили в союзе, отметив, что песенный конкурс всегда носил развлекательный, а не политический характер.
На Евровидении-2022 победила Украина, но из соображений безопасности в этом году конкурс решили провести в Ливерпуле. При этом представитель Украины сразу пройдёт в финал, который состоится 13 мая.
11:18:47 12-05-2023
Ну и зря. Он мог и спеть. Из войны шоу делают
13:03:33 12-05-2023
Гость (11:18:47 12-05-2023) Ну и зря. Он мог и спеть. Из войны шоу делают... или на рояле кой-чем сыграть..
11:35:23 12-05-2023
Победит видимо Украина, она же уже в финале, могли бы и не проводить Евровидение, сразу объявить победителя !
12:10:46 12-05-2023
Гость (11:35:23 12-05-2023) Победит видимо Украина, она же уже в финале, могли бы и не п... в этом почти нет сомнений, но 2 года подряд один и тот же победитель?
15:42:38 12-05-2023
Гость (11:35:23 12-05-2023) Победит видимо Украина, она же уже в финале, могли бы и не п... Главное чтоб политика не влезала )
12:11:23 12-05-2023
Лучшая новость за сегодня!
14:30:47 12-05-2023
"Вещатели отметили, что конкурс не носит политический характер" - ха-ха, как раз многие последние победители - по политическим мотивам. Посмотрите прошлогоднего победителя из Украины. Были гораздо более интересные выступления из других стран, но победила Украина, ибо так было надо англосаксам для прокачивания своего украинского проекта. Имеенно из-за политической накачки евространы проголосовали "как надо".
15:48:45 12-05-2023
-А ну-ка,иди туда.-Куда?-Вон туда.Сыграй нам что-нибудь-Что сыграть-то?-Гимн Украины одним пальцем.