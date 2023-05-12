Зеленскому не разрешили выступить в финале Евровидения

Вещатели отметили, что конкурс не носит политический характер

12 мая 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Европейский вещательный союз отклонил просьбу Владимира Зеленского выступить с видеообращением в финале Евровидения, сообщает Times.

"Просьба господина Зеленского выступить перед зрителями Евровидения хотя и была сделана с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена", – заявили в союзе, отметив, что песенный конкурс всегда носил развлекательный, а не политический характер.

На Евровидении-2022 победила Украина, но из соображений безопасности в этом году конкурс решили провести в Ливерпуле. При этом представитель Украины сразу пройдёт в финал, который состоится 13 мая.