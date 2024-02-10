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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на границе двух Алтаев

Толчки ощущались в Горно-Алтайске

10 февраля 2024, 15:59, ИА Амител

Карта землетрясения / Источник: asgsr.ru
Карта землетрясения / Источник: asgsr.ru

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на границе Алтайского края и Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился примерно в 140 километрах от Горно-Алтайска и 70 километрах от казахстанского города Риддер.

Интенсивность сотрясений в эпицентре по оценке MSK64 составила 6,4 балла.

Как сообщает читательница amic.ru из Горно-Алтайска, толчки ощущались в городе – дома зашатался диван и раскачался цветок на стеллаже. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Алтайский край Землетрясения Республика Алтай

Комментарии 4

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Алина

17:27:56 10-02-2024

страшновато, и не понятно будут еще толчки или нет...

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Гость

18:17:16 10-02-2024

не бойтесь, это всего лишь слабенький форшок :)

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Гость

18:12:03 10-02-2024

Давно это было?

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dok_CФ

18:24:25 10-02-2024

Увы, будут.. точно не предсказать.

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