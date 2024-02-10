Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на границе двух Алтаев
Толчки ощущались в Горно-Алтайске
10 февраля 2024, 15:59, ИА Амител
Карта землетрясения / Источник: asgsr.ru
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на границе Алтайского края и Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр находился примерно в 140 километрах от Горно-Алтайска и 70 километрах от казахстанского города Риддер.
Интенсивность сотрясений в эпицентре по оценке MSK64 составила 6,4 балла.
Как сообщает читательница amic.ru из Горно-Алтайска, толчки ощущались в городе – дома зашатался диван и раскачался цветок на стеллаже. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
17:27:56 10-02-2024
страшновато, и не понятно будут еще толчки или нет...
18:17:16 10-02-2024
не бойтесь, это всего лишь слабенький форшок :)
18:12:03 10-02-2024
Давно это было?
18:24:25 10-02-2024
Увы, будут.. точно не предсказать.