Землетрясение произошло на Алтае
Толчки были заметны в Горно-Алтайске, Майминском, Шебалинском и Чемальском районах
10 декабря 2023, 13:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Специалисты зафиксировали землетрясение на Алтае. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Республике Алтай.
Толчки ощущались в Горно-Алтайске, Майминском, Шебалинском и Чемальском районах. Расстояние от эпицентра до Горно-Алтайска – 85 км.
Отмечается, что разрушений и жертв нет. Также не зафиксировали и перебоев в работе социально значимых объектов.
Жители региона в социальных сетях подтверждают информацию о том, что толчки ощущались в разных муниципалитетах.
15:52:24 10-12-2023
А в связи с чем оно было то? С активным движением магмы?
09:33:39 11-12-2023
Дату почти не указали??? информаторы великие!