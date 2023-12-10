Землетрясение произошло на Алтае

Толчки были заметны в Горно-Алтайске, Майминском, Шебалинском и Чемальском районах

10 декабря 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалисты зафиксировали землетрясение на Алтае. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Республике Алтай.

Толчки ощущались в Горно-Алтайске, Майминском, Шебалинском и Чемальском районах. Расстояние от эпицентра до Горно-Алтайска – 85 км.

Отмечается, что разрушений и жертв нет. Также не зафиксировали и перебоев в работе социально значимых объектов.

Жители региона в социальных сетях подтверждают информацию о том, что толчки ощущались в разных муниципалитетах.