Землетрясение произошло на границе Алтайского края и Казахстана

В эпицентре интенсивность составила 3,5 балла

06 ноября 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло на востоке Казахстана у границы с Алтайским краем. Об этом рассказали специалисты Алтае-Саянского филиала Геофизической службы.

Толчок магнитудой 3,1 балла зафиксировали в 68 км к юго-западу от города Семей на востоке Казахстана. В эпицентре землетрясения 5 ноября зафиксировали толчки интенсивностью 3,5 балла по шкале MSK-64.

Отмечается, что эпицентр находился примерно в 85-90 км от границы с РФ, в 200 км от Рубцовска.