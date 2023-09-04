Землетрясение произошло на границе двух сибирских регионов

Магнитуда сейсмособытия составила 3,5

04 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на юге Красноярского края, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок случился в Ермаковском районе, а его эпицентр находился в 10-11 км от границы с Тувой и в 93 км к северо-западу от Кызыла. Интенсивность сейсмособытия составила 4,1 балла.

Информации о разрушениях нет.