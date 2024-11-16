Землетрясение произошло в Алтайском крае
Эпицентр находился в 132 километрах от Барнаула
16 ноября 2024, 15:33, ИА Амител
Растрескавшийся асфальт / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае 15 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,3, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр сейсмособытия находился в 2 км от поселка Анатолия в Заринском районе – это в 24 км от границы с Кузбассом и в 132 км – от Барнаула.
Интенсивность толчков в эпицентре составила 3,8 балла по шкале MSK-64. Сообщений о разрушениях нет.
16:51:35 16-11-2024
Страшно подумать, что будет, если повторится то землетрясение, которое было уже в Барнауле лет 20 назад.
Тогда ещё не было высотных стекловатных человейников, а люди кто в чём бегали в панике максимум с девятых этажей. И то кое-где окна потрескались и стены.
18:24:33 16-11-2024
Гость (16:51:35 16-11-2024) Страшно подумать, что будет, если повторится то землетрясени... Клоун, 12-ти этажные здания в Барнауле строились еще при СССР.
20:19:12 16-11-2024
Гость (18:24:33 16-11-2024) Клоун, 12-ти этажные здания в Барнауле строились еще при ССС... И шестнадцатиэтажки на красноармейском и общага на молодёжной тоже были...
22:44:49 16-11-2024
Гость (18:24:33 16-11-2024) Клоун, 12-ти этажные здания в Барнауле строились еще при ССС... Китайцы тогда быстренько сдриснули с гостиницы Барнаул, гы!
19:56:03 16-11-2024
Гость (16:51:35 16-11-2024) Страшно подумать, что будет, если повторится то землетрясени...
А ты не боишься, что тебя в твоей землянухе на Осипенко завалит?
14:25:49 17-11-2024
Гость (16:51:35 16-11-2024) Страшно подумать, что будет, если повторится то землетрясени...
Врать не надо. Никто особо не бегал. Некоторые даже из дома не выходили. Если ты сиганул на улицу в труханах, оставляя после себя жидкую дорожку, то не значит, что это делали все. Кто-то даже не понял, что произошло. А стекловата у тебя реально в голове. От союза еще осталась. И больше там ни-че-го!
20:00:46 17-11-2024
Гость (14:25:49 17-11-2024) Врать не надо. Никто особо не бегал. Некоторые даже из д...
Да откуда бы он сигал? Он в избе-завалюхе живет и с лютой завистью смотрит на жителей новостроек.