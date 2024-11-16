Землетрясение произошло в Алтайском крае

Эпицентр находился в 132 километрах от Барнаула

16 ноября 2024, 15:33, ИА Амител

Растрескавшийся асфальт / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 15 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,3, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия находился в 2 км от поселка Анатолия в Заринском районе – это в 24 км от границы с Кузбассом и в 132 км – от Барнаула.

Интенсивность толчков в эпицентре составила 3,8 балла по шкале MSK-64. Сообщений о разрушениях нет.