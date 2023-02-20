Землетрясение произошло в пяти алтайских сёлах

Эпицентр находился в 11 километрах от села Курай

20 февраля 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщает НГА.

Сейсмособытие зафиксировали 19 февраля в 18:03 по местному времени. Эпицентр находился в 11 километрах северо-восточнее села Курай.

В 50-километровую зону попали пять сёл Улаганского и Кош-Агачского районов: Чибит, Акташ, Бельтир, Курай и Чаган-Узун.