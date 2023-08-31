Земля и жилье вне очереди: на Алтае ввели новые меры поддержки участников СВО

А также их семей

31 августа 2023, 12:44, Александра Черданцева

Военный. Солдат / Фото: Freepik

Власти Алтайского края продолжают принимать меры, чтобы поддержать участников специальной военной операции. На сессии регионального Заксобрания в четверг, 31 августа депутаты одобрили сразу три новшества, касающихся предоставления бесплатной земли, жилья для детей-сирот и поступления в СПО.

Бесплатная земля

Право на получение бесплатного участка земли получили участники СВО. Но не все, а только контрактники добровольческих формированиях и служащие (или служившие) в войсках нацгвардии. И только, кто имеет специальные звания полиции, удостоены звания Герой России или ордена РФ за заслуги на СВО, являются ветеранами боевых действий. А также члены их семей в случае гибели или ранения во время спецоперации.

Это будут участки, которые сейчас находятся в государственной или муниципальной собственности, использовать их можно будет для садоводства (размер зависит от муниципалитета), ведения ЛПХ (10-20 соток) или строительства частного дома (5-15 соток).

У депутатов возник вопрос: а найдутся ли такие участки, ведь те же многодетные семьи стоят в очереди годами. Начальник управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов заверил, что все муниципалитеты сообщили, что землю для такого дела найдут. Вот только в законе не прописано, что участки должны иметь коммуникации. То есть по сути это может быть участок без подведенного газа, света, без дороги. Этот момент депутатов возмутил: если для садоводства такую землю еще как-то можно использовать, то дам там уже не построить. Решили в будущем еще вернуться к этому вопросу, а пока приняли меру в таком виде.

Кстати, денежной компенсации за непредоставление участка не будет.

Поступление в колледжи

А точнее в колледжи и другие организации среднего профессионального образования. Теперь служба по призыву, по контракту, по мобилизации в Вооруженных Силах России, а также пребывание в добровольческих формированиях, в ходе СВО будет засчитано как достижение и учтется при поступлении на обучение.

Жилье для сирот

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимавших участие в СВО, занимают первые места в очереди на предоставление жилья. А очередь довольно большая: по данным на 2022 год в Алтайском крае в очереди на жилье стоят 5,8 тыс. детей-сирот.