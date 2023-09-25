Земснаряд стоимостью 1 млрд рублей обеспечит безопасные габариты хода на Алтае
Навигация 2023 года еще не завершена. Обь все эти месяцы "держала хороший уровень"
25 сентября 2023, 13:20, ИА Амител
Земснаряд стоимостью более 1 млрд рублей поможет успешному развитию перевозок водным транспортом и обеспечит безопасные габариты судового хода. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на Минтранс Алтайского края.
Там отметили, что навигация 2023 года еще не завершена. Обь все эти месяцы "держала хороший уровень", что только способствовало успешной работе пассажирского и грузового транспорта. На это указывали в Барнаульском речпорте еще летом.
На продолжительность навигации напрямую влияет состояние русла. В следующем году ожидается его расширение, чем будет заниматься "Евгений Плескевич". Он получил свое имя в честь заслуженного речника России.
Сам земснаряд предназначен для расчистки и углубления рек, намыва дамб и прочих задач. Его производительность достигает 700 кубометров в час. Сменный комплект разрыхлительных устройств у нового землесоса позволят выполнять широкий спектр задач.
13:54:08 25-09-2023
с тревогой и восхищением ждем земснаряд, эх новая жизнь начнется!!!
14:01:49 25-09-2023
Сперва продали все земснаряды, которые были в Барнауле у речников, а теперь за 1 млрд покупают. Эффективные менеджеры во всей красе.
14:16:01 25-09-2023
Гость (14:01:49 25-09-2023) Сперва продали все земснаряды, которые были в Барнауле у реч... Так а если бы не продали, новый не появился бы. Вы просто не стратег
19:22:31 25-09-2023
Гость (14:01:49 25-09-2023) Сперва продали все земснаряды, которые были в Барнауле у реч... Т.е. нынешнее руководство стало эффективным из-за того, что когда-то кто-то продал земснаряды?
14:10:41 25-09-2023
Насчет габаритов хода это бабушка надвое сказала, а вот песка на стройках будет навалом! Строители рады!
14:55:16 25-09-2023
Тогда можно и суда на подводных крыльях запустить
16:00:45 25-09-2023
Гость (14:55:16 25-09-2023) Тогда можно и суда на подводных крыльях запустить... конечно можно, еще и океанские суда тоже, Барнаул станет морским портом
16:07:31 25-09-2023
это для атомных подводных лодок готовят, чтобы на держурстве стояли? ))))
18:02:14 25-09-2023
Перепись петросянов в комментариях. Все капец какие знатоки дела))) Какие к черту суда на воздушных подушках? Пассажирскими теплоходами практически никто не пользуется, они пустые уходят. Только прогулочные ещё туда-сюда. Этот вид пассажирского транспорта победили машины, автобусы и новый мост. Чистят для прохода грузовых теплоходов, те - да, с каждым годом увеличивают поток, что и потребовало нового земснаряда. А прошлые угнали резать при прежних губерах, последний при этом удалось спасти и тот старенький уже.
22:35:17 25-09-2023
А экипаж есть на земснаряд...