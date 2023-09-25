Земснаряд стоимостью 1 млрд рублей обеспечит безопасные габариты хода на Алтае

Навигация 2023 года еще не завершена. Обь все эти месяцы "держала хороший уровень"

25 сентября 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Земснаряд стоимостью более 1 млрд рублей поможет успешному развитию перевозок водным транспортом и обеспечит безопасные габариты судового хода. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на Минтранс Алтайского края.

Там отметили, что навигация 2023 года еще не завершена. Обь все эти месяцы "держала хороший уровень", что только способствовало успешной работе пассажирского и грузового транспорта. На это указывали в Барнаульском речпорте еще летом.

На продолжительность навигации напрямую влияет состояние русла. В следующем году ожидается его расширение, чем будет заниматься "Евгений Плескевич". Он получил свое имя в честь заслуженного речника России.

Сам земснаряд предназначен для расчистки и углубления рек, намыва дамб и прочих задач. Его производительность достигает 700 кубометров в час. Сменный комплект разрыхлительных устройств у нового землесоса позволят выполнять широкий спектр задач.