"Жалеть никого нельзя". Как милая девушка в Барнауле ходит в "гости" к 50 осужденным
Знакомьтесь с Анастасией Третьяковой, которая с детства мечтала работать во ФСИН. Вы наверняка влюбитесь в эту очаровательную девушку
07 марта 2024, 07:15, Вячеслав Кондаков
Большинство детей (особенно мальчики) в детстве мечтают стать космонавтами, актерами, врачами или пожарными. Однако Анастасия Третьякова из Барнаула с юных лет хотела пойти по стопам папы и служить во ФСИН. В итоге ее мечта осуществилась: уже три года Настя работает инспектором и отвечает за осужденных, вышедших на свободу по УДО. Глядя на эту хрупкую, милую и красивую девушку сложно поверить, что она каждый день общается с осужденными и не боится ходить к ним домой с проверкой. В один из таких рейдов – накануне 8 Марта – с Анастасией отправился журналист amic.ru Вячеслав Кондаков.
"Главное было – осуществить мечту"
Отец Анастасии Третьяковой почти 30 лет проработал в женской исправительной колонии. Девушка еще в детстве, глядя на папу, решила: ничего лучше работы во ФСИН не существует. Однако поступить в специализированный институт в Кузбассе, где готовят сотрудников исправительной системы, Настя не смогла, поэтому после школы пошла учиться на юриста в АлтГУ. Спустя четыре года девушка, как и мечтала, устроилась инспектором филиала УФСИН по Индустриальному району. В первый рабочий день, по словам Насти, "у нее горели глаза": хотелось сделать все везде и сразу.
"Вы не представляете, как я была счастлива! Сразу же позвонила папе и поделилась новостью, что прошла собеседование. Мне было без разницы, куда меня возьмут работать: хоть в колонию, хоть куда. Главное было – осуществить мечту. Это очень разносторонняя работа, которая позволяет приносить большую пользу для общества", – объясняет девушка.
В обязанности Третьяковой входит контроль осужденных, вышедших на свободу по УДО. Иными словами, девушка следит, чтобы люди выполняли решение суда: не хулиганили, вовремя платили алименты, устраивались на работу и вечерами находились дома, а не в ближайшем кабаке.
По словам Насти, каждому уголовнику – пока он до конца не искупит вину перед обществом – запрещено посещать массовые мероприятия, а если человек куда-то собирается отправиться или сменить место проживания, то обязан доложить об этом своему инспектору-наставнику.
Тем, кто недавно вышел из колонии, объясняет Третьякова, тяжелее всего отказаться от массовых мероприятий: нельзя посещать празднования Дня города, Дня Победы, а также ходить в кино или в театр.
"Люди соглашаются с этими правилами. Они сами виноваты, что совершили преступление, и теперь ограничивают себя. Жалеть никого нельзя", – добавляет девушка.
"Каждый день на работе по-своему уникальный"
В общей сложности Анастасия "контролирует" около 50 человек, в том числе и женщин. Каждого подопечного она обязана навестить по месту жительства хотя бы два-три раза в месяц. В рейды девушка ходит, правда, не одна: компанию ей составляет местный участковый, народные дружинники и представители администрации Индустриального района.
"Каждый день на работе по-своему уникальный. Под каждого заключенного, под каждую ситуацию приходится искать свой подход и быть психологом", – объясняет девушка.
Находить общий язык с осужденными, по словам Анастасии, несложно. Конечно, проще наладить контакт с женщинами, но и мужчины стараются быть вежливыми. Кстати, далеко не все вышедшие по УДО живут в спартанских условиях в разбитых квартирах. Среди "клиентов" Анастасии Третьяковой есть бывшие чиновники и предприниматели. Они, по словам девушки, "живут очень хорошо".
Чаще всего Настя посещает бывших осужденных одна. За время работы ей удалось наладить отношения с большинством подопечных, а также с их родственниками.
"Да ничего в этом страшного нет. Наоборот, мне интересно зайти и посмотреть, как живут эти люди. Хочется помочь им встать на путь истинный, чтобы они больше не совершали преступлений. Особенно душа болит за тех, кто по решению суда обязан найти работу. Приходится лично идти на предприятия города и уговаривать начальство нанять человека", – отмечает Анастасия.
Если же осужденный регулярно нарушает режим, то Анастасия просит суд поместить человека обратно в колонию.
"Я вот перед встречей с вами человека снова "посадила", – рассказывает Третьякова.
Якобы некий трижды судимый за кражи осужденный В..., вышедший после очередного срока по УДО, на свободе регулярно выпивал и не хотел устраиваться на работу. Закрывать глаза и прощать В... Анастасия не собиралась.
"Я просто передала документы в суд, и человека отправили обратно за решетку. Таких людей уже не исправить", – уверена девушка.
"Искорка в глазах будет всегда"
Любое свободное от работы время Анастасия предпочитает проводить на работе. Если раньше – когда училась в университете – девушка занималась танцами, то сейчас все ее внимание уделено осужденным.
Анастасия Третьякова настолько сильно обожает свою работу, что даже во время летнего отпуска (а он у сотрудников ФСИН длится почти два месяца) чуть ли не каждый день приходила в офис, чем сильно удивила коллег.
"Мало ли, что за это время может произойти с моими "подопечными"? Возможно, кому-то из них нужна помощь и без меня им не обойтись. Искорка в глазах будет всегда. Мне все любопытно, я учусь чему-то каждый день", – говорит инспектор.
"Хочу очень сильно в театр"
Мы с Анастасией побывали у двух осужденных: оба попали в колонию за распространение наркотиков, и за хорошее поведение суд отправил их "досиживать" срок домой. Вместе с нами в рейд отправился участковый и представитель "Народной дружины".
В первой квартире нас встретил мужчина с ребенком на руках. Судя по желтому рюкзаку, стоявшему в коридоре, осужденный работает курьером в службе доставки "Яндекс". Мама мужчины пригласила всех пройти в квартиру, но Анастасия сообщила, что мы пришли всего лишь на минутку. Инспектор уточнила у осужденного, все ли у него хорошо и нужна ли какая-нибудь ее помощь.
"Да все отлично, работаю и никуда не хожу", – спокойно отрапортовал он.
Во второй квартире нас встретил мужчина не с ребенком, а с собачкой на руках. Он рассказал Анастасии, что все у него хорошо, но есть проблемка: уж очень хочется ему посмотреть какой-нибудь спектакль, но по решению суда это строго запрещено.
"Хочу очень сильно в театр, но приходится сидеть дома. А еще скоро выпускной у дочери. К сожалению, на него сходить у меня тоже не получится", – посетовал мужчина.
Завершая "обход", Анастасия объяснила, что, по сути, ее работа состоит из таких вот проверок и походов по осужденным. И так каждый день. И от этой работы за три года девушка не устала.
"Мое хобби – работа. С утра просыпаюсь и думаю о том, чтобы быстрее прибежать в офис и начать заниматься делами осужденных. Вечером, когда возвращаюсь домой, занимаюсь бытовыми хлопотами, но мыслями уже на работе", – отмечает Анастасия.
08:16:28 07-03-2024
хотела пойти по стопам папы и служить во ФСИН---папа устроил дочу на не пыльную работу.
08:19:42 07-03-2024
Почему они не в окопах?
12:20:19 07-03-2024
Гость (08:19:42 07-03-2024) Почему они не в окопах?... Почему ты не в окопе?
08:23:39 07-03-2024
"... которая с детства мечтала работать во ФСИН" - странная мечта. Однокурсница работает в женской колонии в Шипуново. Никакой искорки в глазах при встрече не увидел. Всех девушек и женщин с наступающим праздником!
08:36:35 07-03-2024
Гость (08:23:39 07-03-2024) "... которая с детства мечтала работать во ФСИН" - странная ... Значит у вашей однокурсницы не искорка- огонь в глазах!!!
08:26:19 07-03-2024
Все заботы и хлопоты только о преступниках. А на жертвы их преступлений всем начхать.
08:30:44 07-03-2024
да уж мечта, работать с грязью и в месте где все друг друга подставляют и закладывают....
08:55:14 07-03-2024
Гость (08:30:44 07-03-2024) да уж мечта, работать с грязью и в месте где все друг друга ... я про сотрудников.
18:23:30 10-03-2024
Гость (08:30:44 07-03-2024) да уж мечта, работать с грязью и в месте где все друг друга ...
У людей разные интересы. Кому-то и проктологом нравится работать.
08:35:08 07-03-2024
Тем, кто недавно вышел из колонии, объясняет Третьякова, тяжелее всего отказаться от массовых мероприятий:"
Т.е они так привыкли в зоне к массовым мероприятиям,что не могут усидеть дома?
Особенно порадовал "театрал"!
08:56:29 07-03-2024
У всех сотрудников УФСИН, с которыми общался, на лицо профессиональная деформация. Они очень жесткие, много перенимают от своих подопечных. Практически поголовно слушают шансон. Те кто работают в колониях по сути тоже сидят, пусть и по другую сторону решетки. Выбор такой профессии довольно странный, но с учетом отца в этой сфере понятный. Юбка не по уставу кстати, слишком короткая.
09:28:19 07-03-2024
Ну какие же всё-такие красотки служат в УИС! Ещё и умница такая.
09:28:50 07-03-2024
Про профдеформацию плюсую. Девушка молодая, пока ее жалеют, а все ее подопечные это мелкие воришки, либо хулиганы, тут скорее истинно женское любопытство а не огромная любовь к работе, ну и видимо отсутствие личной жизни, которую скорее всего на работе и придется устраивать...
09:35:19 07-03-2024
ыть (08:56:29 07-03-2024) У всех сотрудников УФСИН, с которыми общался, на лицо профес... Юбка, может, и коротковата, зато ножки красивые!
10:27:28 07-03-2024
С 8 Марта (09:35:19 07-03-2024) Юбка, может, и коротковата, зато ножки красивые!... Не сильно короткие?
10:47:54 07-03-2024
Гость (10:27:28 07-03-2024) Не сильно короткие?... Не сильно. Не от ушей, конечно, но и хорошо!
09:49:36 07-03-2024
Она искренняя, это чувствуется. И к работе этой, какой бы она ни казалась странной и непривлекательной для некоторых комментаторов, у этой девушки, видимо, лежит душа. Ну и хорошо! Молодец, девочка. Она делает то, что ей нравится. И не замудряется - престижна ее профессиия или нет в глазах окружающих.
10:01:29 07-03-2024
Она искренняя, это чувствуется."
Так это так Кондаков нарисовал.
10:02:41 07-03-2024
Ну, есть у меня знакомые из УФСИНа. Нормальные женщины и мужчины. Да, слушают шансон. Как и рок, и рэп, кстати. А недавно один рассказывал, что с женой ходили в консерваторию на концерт органной музыки. Вместе с семьями других уфсиновцев. Деформация не столько от места работы зависит, сколько от самих людей.
10:53:18 07-03-2024
Амик, очень нравятся ваши статьи про людей разных профессий. Спасибо!
11:55:12 07-03-2024
Гость (10:02:41 07-03-2024) А недавно один рассказывал, что с женой ходили в консерваторию на концерт органной музыки. Угу, а не рассказывал он, что исполнял сам Иоган Амброзиус Бах?
10:03:54 07-03-2024
Реально мечта только одна - пенсия в 40 лет. Но входят в эту профессию они люди, а на пенсию выходят совсем другие! Что касается системы, то как это был ГУЛАГ 30-х кровавых годов прошлого века, так по сути своей и остался. Чего только стоит недавний случай с погибшим сидельцем, на теле которого после смерти живого места не было, всё в синяках и следах пыток.
10:52:44 07-03-2024
Гость (10:03:54 07-03-2024) Реально мечта только одна - пенсия в 40 лет. Но входят в эту... а им этим сидельцам жаль своих жертв из-за которых они на нарах?
13:11:56 07-03-2024
Гость (10:52:44 07-03-2024) а им этим сидельцам жаль своих жертв из-за которых они на на... Вся вина этого сидельца была в том, что он выводил миллионы молодёжи на площади городов по всей стране.
10:15:17 07-03-2024
Еще не поздно все изменить
10:30:59 07-03-2024
Мало сейчас людей среди молодежи, который по стопам родителей хотят пойти, готовы с энтузиазмом работать... А эта девушка - молодец. Благодарность отцу, что так воспитал. Достойно.
13:23:51 07-03-2024
Всегда приятно смотреть на женщин в форме)))
13:38:05 07-03-2024
Сразу то ума не хватило фото осужденных не светить?
21:42:29 07-03-2024
Кто в теме, расскажите чем ограничен человек от посещений массовых мероприятий, кинотеатров и т.д. Вот ушла она от своего подопечного к которому 2-3 раза в месяц ходит, что мешает ему собраться и в кино рвануть?
22:58:16 07-03-2024
Дело каждого, где работать! Мечтал человек и думаю, что многие мечтают о службе, особенно из районов и сёл! Анастасия, ещё эконом факультет и в тыл УФСИН на пенсии. Без сарказма! С 8 Марта!
23:10:33 07-03-2024
Слышала интервью Анастасии,слегка некорректно все изложено.