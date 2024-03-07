"Жалеть никого нельзя". Как милая девушка в Барнауле ходит в "гости" к 50 осужденным

Знакомьтесь с Анастасией Третьяковой, которая с детства мечтала работать во ФСИН. Вы наверняка влюбитесь в эту очаровательную девушку

07 марта 2024, 07:15, Вячеслав Кондаков

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Большинство детей (особенно мальчики) в детстве мечтают стать космонавтами, актерами, врачами или пожарными. Однако Анастасия Третьякова из Барнаула с юных лет хотела пойти по стопам папы и служить во ФСИН. В итоге ее мечта осуществилась: уже три года Настя работает инспектором и отвечает за осужденных, вышедших на свободу по УДО. Глядя на эту хрупкую, милую и красивую девушку сложно поверить, что она каждый день общается с осужденными и не боится ходить к ним домой с проверкой. В один из таких рейдов – накануне 8 Марта – с Анастасией отправился журналист amic.ru Вячеслав Кондаков.

"Главное было – осуществить мечту"

Отец Анастасии Третьяковой почти 30 лет проработал в женской исправительной колонии. Девушка еще в детстве, глядя на папу, решила: ничего лучше работы во ФСИН не существует. Однако поступить в специализированный институт в Кузбассе, где готовят сотрудников исправительной системы, Настя не смогла, поэтому после школы пошла учиться на юриста в АлтГУ. Спустя четыре года девушка, как и мечтала, устроилась инспектором филиала УФСИН по Индустриальному району. В первый рабочий день, по словам Насти, "у нее горели глаза": хотелось сделать все везде и сразу.

"Вы не представляете, как я была счастлива! Сразу же позвонила папе и поделилась новостью, что прошла собеседование. Мне было без разницы, куда меня возьмут работать: хоть в колонию, хоть куда. Главное было – осуществить мечту. Это очень разносторонняя работа, которая позволяет приносить большую пользу для общества", – объясняет девушка.

В обязанности Третьяковой входит контроль осужденных, вышедших на свободу по УДО. Иными словами, девушка следит, чтобы люди выполняли решение суда: не хулиганили, вовремя платили алименты, устраивались на работу и вечерами находились дома, а не в ближайшем кабаке.

По словам Насти, каждому уголовнику – пока он до конца не искупит вину перед обществом – запрещено посещать массовые мероприятия, а если человек куда-то собирается отправиться или сменить место проживания, то обязан доложить об этом своему инспектору-наставнику.

Тем, кто недавно вышел из колонии, объясняет Третьякова, тяжелее всего отказаться от массовых мероприятий: нельзя посещать празднования Дня города, Дня Победы, а также ходить в кино или в театр.

"Люди соглашаются с этими правилами. Они сами виноваты, что совершили преступление, и теперь ограничивают себя. Жалеть никого нельзя", – добавляет девушка.

"Каждый день на работе по-своему уникальный"

В общей сложности Анастасия "контролирует" около 50 человек, в том числе и женщин. Каждого подопечного она обязана навестить по месту жительства хотя бы два-три раза в месяц. В рейды девушка ходит, правда, не одна: компанию ей составляет местный участковый, народные дружинники и представители администрации Индустриального района.

"Каждый день на работе по-своему уникальный. Под каждого заключенного, под каждую ситуацию приходится искать свой подход и быть психологом", – объясняет девушка.

Находить общий язык с осужденными, по словам Анастасии, несложно. Конечно, проще наладить контакт с женщинами, но и мужчины стараются быть вежливыми. Кстати, далеко не все вышедшие по УДО живут в спартанских условиях в разбитых квартирах. Среди "клиентов" Анастасии Третьяковой есть бывшие чиновники и предприниматели. Они, по словам девушки, "живут очень хорошо".

Чаще всего Настя посещает бывших осужденных одна. За время работы ей удалось наладить отношения с большинством подопечных, а также с их родственниками.

"Да ничего в этом страшного нет. Наоборот, мне интересно зайти и посмотреть, как живут эти люди. Хочется помочь им встать на путь истинный, чтобы они больше не совершали преступлений. Особенно душа болит за тех, кто по решению суда обязан найти работу. Приходится лично идти на предприятия города и уговаривать начальство нанять человека", – отмечает Анастасия.

Если же осужденный регулярно нарушает режим, то Анастасия просит суд поместить человека обратно в колонию.

"Я вот перед встречей с вами человека снова "посадила", – рассказывает Третьякова.

Якобы некий трижды судимый за кражи осужденный В..., вышедший после очередного срока по УДО, на свободе регулярно выпивал и не хотел устраиваться на работу. Закрывать глаза и прощать В... Анастасия не собиралась.

"Я просто передала документы в суд, и человека отправили обратно за решетку. Таких людей уже не исправить", – уверена девушка.

"Искорка в глазах будет всегда"

Любое свободное от работы время Анастасия предпочитает проводить на работе. Если раньше – когда училась в университете – девушка занималась танцами, то сейчас все ее внимание уделено осужденным.

Анастасия Третьякова настолько сильно обожает свою работу, что даже во время летнего отпуска (а он у сотрудников ФСИН длится почти два месяца) чуть ли не каждый день приходила в офис, чем сильно удивила коллег.

"Мало ли, что за это время может произойти с моими "подопечными"? Возможно, кому-то из них нужна помощь и без меня им не обойтись. Искорка в глазах будет всегда. Мне все любопытно, я учусь чему-то каждый день", – говорит инспектор.

"Хочу очень сильно в театр"

Мы с Анастасией побывали у двух осужденных: оба попали в колонию за распространение наркотиков, и за хорошее поведение суд отправил их "досиживать" срок домой. Вместе с нами в рейд отправился участковый и представитель "Народной дружины".

В первой квартире нас встретил мужчина с ребенком на руках. Судя по желтому рюкзаку, стоявшему в коридоре, осужденный работает курьером в службе доставки "Яндекс". Мама мужчины пригласила всех пройти в квартиру, но Анастасия сообщила, что мы пришли всего лишь на минутку. Инспектор уточнила у осужденного, все ли у него хорошо и нужна ли какая-нибудь ее помощь.

"Да все отлично, работаю и никуда не хожу", – спокойно отрапортовал он.

Во второй квартире нас встретил мужчина не с ребенком, а с собачкой на руках. Он рассказал Анастасии, что все у него хорошо, но есть проблемка: уж очень хочется ему посмотреть какой-нибудь спектакль, но по решению суда это строго запрещено.

"Хочу очень сильно в театр, но приходится сидеть дома. А еще скоро выпускной у дочери. К сожалению, на него сходить у меня тоже не получится", – посетовал мужчина.

Завершая "обход", Анастасия объяснила, что, по сути, ее работа состоит из таких вот проверок и походов по осужденным. И так каждый день. И от этой работы за три года девушка не устала.